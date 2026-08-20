Polacy wybrali wymarzonego premiera z prawicy. Wyniki badania mocno zaskakują

Badanie pracowni SW Research zrealizowane dla portalu Onet pokazuje kto z prawej strony sceny politycznej powinien stanąć na czele rządu w razie zmiany władzy.

w razie zmiany władzy. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zdeklasował rywali, zdobywając 11 proc. głosów, co pozwoliło mu wyprzedzić Sławomira Mentzena (8,5 proc.) oraz Przemysława Czarnka (6 proc.).

Co ciekawe, ponad jedna trzecia respondentów (32,3 proc.) nie potrafiła wyłonić faworyta, a prawie 30 proc. ankietowanych wolałoby kogoś zupełnie innego w badaniu z 18-19 sierpnia 2026 r.

Prawa strona sceny politycznej obfituje w działaczy chętnych do pokierowania pracami Rady Ministrów. Najnowsze badanie opinii publicznej przygotowane przez SW Research dla portalu Onet precyzyjnie weryfikuje, kto ma największe szanse na realne poparcie społeczne. Ankieterzy zapytali wprost respondentów o to, kto według nich okazałby się najlepszym premierem w sytuacji, gdyby doszło w Polsce do zmiany ekipy rządzącej. Odpowiedzi rzucają nowe światło na sympatie wyborców.

Pozycję zdecydowanego lidera wywalczył Krzysztof Bosak, który pełni obecnie funkcję wicemarszałka Sejmu i reprezentuje Konfederację, zdobywając okrągłe 11 proc. wskazań. Drugą lokatę zajął jego partyjny kolega Sławomir Mentzen, do którego zaufanie zadeklarowało 8,5 proc. ankietowanych. Dopiero na najniższym stopniu podium znalazł się wskazywany na potencjalnego kandydata PiS Przemysław Czarnek z wynikiem na poziomie 6 proc. Bezpośrednio za nim uplasował się wieloletni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, gromadząc 4,2 proc. poparcia.

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Zestawienie ujawnia jednocześnie ogromny problem formacji konserwatywnych z wykreowaniem przekonującego kandydata dla szerokiego elektoratu. Pokaźna grupa, stanowiąca aż 32,3 proc. wszystkich zapytanych osób, nie umiała podjąć decyzji i wybrała bezpieczny wariant odpowiedzi o braku zdania w tej kwestii. Dodatkowo 29,6 proc. uczestników badania uznało, że rządem powinien pokierować ktoś zupełnie inny niż wymienieni liderzy.

Pracownia SW Research przeprowadziła omawiane badanie opinii publicznej na specjalne zlecenie portalu Onet. Zbieranie danych zrealizowano dokładnie w dniach 18-19 sierpnia 2026 roku przy wykorzystaniu techniki wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych, która szerzej znana jest pod rynkowym skrótem CAWI.