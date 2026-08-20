Ten domowy nawóz to hit. Zakop go przy hortensjach, a będą kwitnąć aż do późnej jesieni

Zastanawiasz się, jak zatrzymać piękno delikatnych hortensji na dłużej? Poznaj sposób na zachwycające kwiatostany aż do późnej jesieni.

Kluczowym pierwiastkiem warunkującym obfite kwitnienie jest potas. Znajdziesz go w prostym, ekologicznym preparacie domowej roboty.

Zamiast pozbywać się pewnych resztek, wykorzystaj je w ogrodzie. Twoje hortensje będą królowały na rabatach, wywołując podziw otoczenia.

Domowy nawóz do hortensji przedłuży kwitnienie do jesieni

Hortensje doskonale komponują się w różnorodnych aranżacjach ogrodowych, tworząc spektakularne, barwne plamy. Ich okazałe kwiatostany – w odcieniach bieli, różu, błękitu czy subtelnej zieleni – stanowią niezwykłą dekorację zarówno na rabatach, jak i na tarasach. Jednak ze względu na swoją wrażliwość, krzewy te źle znoszą zarówno przesuszenie i ostre słońce, jak i nadmiar wilgoci. Jeśli marzysz o wydłużonym okresie kwitnienia hortensji, musisz zadbać o ich właściwe nawożenie, zwłaszcza pod koniec lata. Złotym środkiem jest tu potas, który wzmacnia roślinę i pozwala zachować pąki kwiatowe aż do jesiennych miesięcy. Na przełomie sierpnia i września doskonałym, naturalnym odżywczym zastrzykiem okaże się nawóz z bananowych skórek.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie

Skórki z bananów to genialny domowy nawóz. Zakop je obok hortensji

Bananowe resztki to tania, ekologiczna i niezwykle efektywna metoda na dostarczenie glebie cennego potasu, warunkującego spektakularne kwiaty. Aplikacja jest banalnie prosta. Wystarczy pokroić skórki na niewielkie, około dwucentymetrowe kawałki, umieścić je w ziemi wokół nasady hortensji, a następnie obficie podlać. Wraz z procesem rozkładu, cenne minerały będą sukcesywnie uwalniane do podłoża. Taki organiczny zastrzyk sprawi, że roślina nie tylko zachowa urokliwe kwiaty do późnej jesieni, ale również lepiej zniesie trudy nadchodzącej zimy, gwarantując eksplozję barw w kolejnym roku.

Pielęgnacja hortensji – jak podlewać i gdzie sadzić?

Aby hortensje zdrowo rosły, wymagają systematycznego nawadniania, co jest szczególnie istotne podczas suchych, letnich dni. W trakcie upałów należy zasilać je wodą przynajmniej dwukrotnie w tygodniu – optymalnie wczesnym rankiem lub wieczorem, co zminimalizuje jej wyparowywanie. Najlepiej sprawdzi się miękka woda, na przykład zebrana deszczówka. Zadbaj również o odpowiednie stanowisko: hortensje preferują półcień i rozproszone światło. Bezpośrednie, silne nasłonecznienie może skutkować poparzeniami liści i zahamowaniem kwitnienia. Podłożem idealnym będzie żyzna, przepuszczalna gleba o lekko kwaśnym odczynie (pH w przedziale 5,5-6,5). Jeśli w Twoim ogrodzie ziemia jest zbyt zasadowa, warto ją odpowiednio zakwasić, dodając torf lub stosując specjalistyczne środki ze sklepów ogrodniczych.

Hortensje - ogrodowe czy bukietowe? Które wybrać i jak o nie dbać?