Cracovia z nowym nabytkiem z Tunezji. Kto wzmocni ofensywę Pasów?

Nowy skrzydłowy wzmacnia Pasy

Sayfallah Ltaief podpisał umowę z Cracovią. Kontrakt 26-letniego piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok. Ostatnie pół roku zawodnik grał na wypożyczeniu w SpVgg Greuther Furth.

Zawodnik wywodzi się z akademii FC Zurich, a szerszej publiczności pokazał się w barwach FC Winterthur, z którym awansował do najwyższej ligi szwajcarskiej w 2022 roku. Później reprezentował m.in. FC Basel, FC Twente i Spartę Rotterdam.

Doświadczenie reprezentacyjne Ltaiefa

Łącznie wystąpił w prawie 100 spotkaniach szwajcarskiej Super League i holenderskiej Eredivisie. Na swoim koncie zapisał 11 bramek i osiem asyst w tych rozgrywkach. Zagrał także w 10 meczach Ligi Europy w barwach Twente.

W kadrze Tunezji Ltaief wystąpił 23 razy, zdobywając jednego gola. Do Cracovii dołącza jako szóste wzmocnienie w bieżącym oknie transferowym. Zespół z Krakowa, mający na koncie pięć punktów i zajmujący dziewiątą pozycję w Ekstraklasie, w piątek rozegra derbowe starcie z Wieczystą Kraków.