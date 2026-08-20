Cracovia z nowym nabytkiem z Tunezji. Kto wzmocni ofensywę Pasów?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-20 15:45

Sayfallah Ltaief, reprezentant Tunezji, dołączył do Cracovii. Krakowski klub sprowadził go z FC Twente Enschede, a kontrakt będzie obowiązywał przez kilka lat. Zawodnik ma za sobą występy na europejskich boiskach.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym bucie uderza w piłkę na zielonym boisku. W powietrzu unoszą się kawałki wyrwanej trawy.

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Sayfallah Ltaief podpisał umowę z Cracovią. Kontrakt 26-letniego piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok. Ostatnie pół roku zawodnik grał na wypożyczeniu w SpVgg Greuther Furth.

Zawodnik wywodzi się z akademii FC Zurich, a szerszej publiczności pokazał się w barwach FC Winterthur, z którym awansował do najwyższej ligi szwajcarskiej w 2022 roku. Później reprezentował m.in. FC Basel, FC Twente i Spartę Rotterdam.

Doświadczenie reprezentacyjne Ltaiefa

Łącznie wystąpił w prawie 100 spotkaniach szwajcarskiej Super League i holenderskiej Eredivisie. Na swoim koncie zapisał 11 bramek i osiem asyst w tych rozgrywkach. Zagrał także w 10 meczach Ligi Europy w barwach Twente.

W kadrze Tunezji Ltaief wystąpił 23 razy, zdobywając jednego gola. Do Cracovii dołącza jako szóste wzmocnienie w bieżącym oknie transferowym. Zespół z Krakowa, mający na koncie pięć punktów i zajmujący dziewiątą pozycję w Ekstraklasie, w piątek rozegra derbowe starcie z Wieczystą Kraków.

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