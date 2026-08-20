Śląsk Wrocław ogłasza transfer. Kim jest nowy rozgrywający w drużynie?

Amerykański rozgrywający w polskiej lidze

W Stanach Zjednoczonych koszykarz występował w drużynach Louisiana State University oraz Oklahoma State University. Na europejskich parkietach zadebiutował w rozgrywkach 2015/16 jako zawodnik trójmiejskiego Asseco Gdynia. Rozegrał wówczas 34 mecze, notując średnio 14,1 punktu, 3,4 zbiórki, 2,8 asysty oraz 1,8 przechwytu. W kolejnych latach grał w ligach na Cyprze, w Grecji, Rumunii oraz Kazachstanie.

Do Polski powrócił w sezonie 2018/19, zasilając szeregi Spójni Stargard i prezentując jeszcze wyższą formę. Dla stargardzkiego zespołu rzucał średnio 21,1 punktu, dokładając do tego 5 zbiórek i 4,1 asysty. Po tym etapie przeniósł się ponownie do Rumunii, a w ostatnim czasie bronił barw włoskiego Udine. W poprzednim sezonie w 12 spotkaniach zdobywał średnio około 13 punktów i notował 4,7 asysty na mecz.

Jak wygląda skład wrocławskiej drużyny?

Amerykanin jest czwartym graczem, który podpisał kontrakt z klubem przed startem nowych rozgrywek. Wcześniej do zespołu dołączyli Anthony Wrzeszcz oraz dwaj inni gracze z USA, Malik Parsons i Matt Rogers. Ze składu z poprzednich rozgrywek w kadrze pozostali Jakub Nizioł, Błażej Kulikowski, Tymoteusz Sternicki, Błażej Czerniewicz oraz Kyrell Luc. Zespół przechodzi intensywną przebudowę.

Przygotowania do sezonu prowadzi nowy szkoleniowiec, Izraelczyk Danny Franco, a zawodnicy trenują obecnie na własnych obiektach. We wrześniu drużyna weźmie udział w silnie obsadzonym turnieju towarzyskim w stolicy Wielkiej Brytanii. W dniach 10-11 września wrocławianie zagrają z London Lions, Paris Basketball oraz Żalgirisem Kowno. W składzie litewskiego giganta wystąpi Jonas Valanciunas, który spędził 14 lat na parkietach NBA.