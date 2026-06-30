Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Sondaż przynosi znakomite wieści dla prezydenta

Większość obywateli dobrze ocenia sposób, w jaki Karol Nawrocki sprawuje urząd.

W zestawieniu z poprzednim badaniem widać, że głowa państwa notuje wzrost poparcia.

Zdecydowane zadowolenie deklarują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w przeciwieństwie do elektoratu Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.

Instytut IBRiS przeprowadził sondaż na zlecenie Polsat News, w którym zapytano Polaków o ocenę działań Karola Nawrockiego. Ponad połowa respondentów, dokładnie 51,7 proc., wyraża się o jego pracy pochlebnie. Z tej grupy 30,7 proc. ankietowanych ocenia prezydenturę "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. "raczej dobrze". Negatywne zdanie ma 38,9 proc. uczestników badania, przy czym 24,6 proc. zakreśliło wariant "zdecydowanie źle", a 14,3 proc. "raczej źle". Pozostałym 9,3 proc. trudno było jednoznacznie odpowiedzieć. To niewątpliwie powód do zadowolenia dla prezydenta.

Rezultaty badania udowadniają, że notowania głowy państwa idą w górę. W poprzednim sondażu IBRiS dla Polsat News, zrealizowanym na przełomie maja i czerwca, pozytywną opinię o Karolu Nawrockim miało 48,1 proc. badanych. Oponentów było wtedy niemal tyle samo, bo 47,9 proc. Taka zmiana pokazuje, że postrzeganie działań prezydenta zauważalnie ewoluuje.

Raport obnaża również różnice w ocenie prezydenta w zależności od płci. 50,4 proc. kobiet biorących udział w sondażu uważa działania głowy państwa za pozytywne (33 proc. odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 17,4 proc. "raczej dobrze"). Krytyczne stanowisko zajęło 43,2 proc. pań, z czego 30,1 proc. wskazało opcję "zdecydowanie źle", a 13,1 proc. "raczej źle". 6,4 proc. ankietowanych kobiet powstrzymało się od oceny.

Karol Nawrocki cieszy się większym uznaniem w męskiej części społeczeństwa. 53,2 proc. badanych mężczyzn dobrze ocenia jego aktywność (28,2 proc. "zdecydowanie dobrze", 25 proc. "raczej dobrze"). Z kolei 34,3 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania (18,6 proc. wybrało "zdecydowanie źle", a 15,7 proc. "raczej źle"). 12,6 proc. panów zadeklarowało, że trudno im jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego z europejskimi liderami:

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Preferencje polityczne a ocena prezydenta Nawrockiego

Szczegółowa analiza pokazuje, jak sympatie polityczne przekładają się na opinię o głowie państwa. Wśród zwolenników PiS poparcie dla prezydenta wynosi aż 91,4 proc. (85,1 proc. "zdecydowanie dobrze", 6,3 proc. "raczej dobrze"). Krytyczne głosy z tej strony sceny politycznej stanowią raptem 2,9 proc. (wszyscy zaznaczyli "raczej źle"). 5,7 proc. wyborców tej partii nie wyraziło swojego zdania.

Karol Nawrocki może też liczyć na entuzjazm sympatyków Konfederacji. Pozytywnie oceniło go 86,1 proc. wyborców tego ugrupowania, przy czym 27,2 proc. wskazało "zdecydowanie dobrze", a 58,9 proc. "raczej dobrze". Odrębne zdanie miało 11,9 proc. badanych w tej grupie (2,3 proc. uznało jego działalność za "zdecydowanie złą", a 9,6 proc. "raczej złą"). Niespełna 2 proc. z nich powstrzymało się od głosu.

Zgoła odmiennie sytuacja wygląda w przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej. Zdecydowana większość, bo 85,9 proc. sympatyków KO, krytykuje Karola Nawrockiego (70,6 proc. "zdecydowanie źle", 15,3 proc. "raczej źle"). Zaledwie 12,9 proc. wyborców tego obozu wyraża aprobatę dla jego pracy, przy czym tylko 1,9 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 11 proc. "raczej dobrze". 1,2 proc. nie potrafiło udzielić jasnej odpowiedzi.

Wśród elektoratu Nowej Lewicy również dominują negatywne nastroje. 85,7 proc. zwolenników tej partii jest niezadowolonych z prezydenta (57,5 proc. ocenia go "zdecydowanie źle", a 28,2 proc. "raczej źle"). Reszta, czyli 14,3 proc. badanych, zaznaczyła opcję "raczej dobrze". Nikt w tej grupie nie miał wątpliwości przy ocenie.

Rozkład głosów w przypadku zwolenników Trzeciej Drogi jest dużo bardziej wyrównany. Prawie połowa, bo 48,1 proc. ankietowanych, chwali prezydenta (24,9 proc. "zdecydowanie dobrze", 23,2 proc. "raczej dobrze"). Niekorzystnie działania głowy państwa oceniło 32,3 proc. ankietowanych (12,8 proc. "zdecydowanie źle", 19,5 proc. "raczej źle"). Prawie co piąty wyborca (19,5 proc.) wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć".

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Poparcie wśród wyborców poszczególnych kandydatów. Jak ocenili Nawrockiego?

Sondaż IBRiS sprawdził również, co o prezydencie sądzą zwolennicy konkretnych polityków. Praktycznie cały elektorat samego Karola Nawrockiego (95,2 proc.) ocenia jego rządy pozytywnie, a zaledwie 2,8 proc. krytycznie. Dwa proc. ankietowanych miało kłopot z określeniem swojego stanowiska. Zupełnie inaczej sprawy mają się u sympatyków Rafała Trzaskowskiego – 87,9 proc. źle ocenia prezydenta, podczas gdy dobre słowo znalazło o nim tylko 11,5 proc. badanych. Tylko 0,6 proc. powstrzymało się od opinii.

Bardzo wysokie notowania głowa państwa ma u wyborców Sławomira Mentzena. 84,8 proc. respondentów chwali Karola Nawrockiego, a 12,7 proc. jest przeciwnego zdania. Równie przychylni są sympatycy Grzegorza Brauna – 83,7 proc. z nich wybrało odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" lub "raczej dobrze", przy absolutnym braku ocen negatywnych.

Osoby wspierające Szymona Hołownię nie są zgodne w ocenie prezydenta. Uznanie dla działań Karola Nawrockiego ma 48,9 proc. z nich, podczas gdy 47,8 proc. podchodzi do jego osoby negatywnie.

Druzgocące opinie wystawili z kolei zwolennicy Adriana Zandberga. Aż 97,1 proc. z nich negatywnie odnosi się do rządów prezydenta, a pozostałe osoby powstrzymały się od oceny. Nieco łagodniej, choć wciąż krytycznie, do Nawrockiego podchodzą sympatycy Magdaleny Biejat – 54,2 proc. negatywnych opinii przy 17,9 proc. pozytywnych. Reszta wyborców w tej grupie wybrała opcję "trudno powiedzieć".

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Karola Nawrockiego z europejskimi liderami: