MŚ 2026 Maroko gra dalej. Niesamowity zwrot akcji w końcówce meczu

Zacięty mecz w 1/16 finału

Spotkanie pomiędzy Holandią a Marokiem w ramach 1/16 finału mistrzostw świata było niezwykle wyrównane. Regulaminowy czas gry oraz dogrywka nie wyłoniły zwycięzcy. Po ponad stu dwudziestu minutach rywalizacji na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1.

Pierwsza bramka w tym pojedynku padła dopiero w drugiej połowie. W 72. minucie prowadzenie dla reprezentacji Holandii zdobył Cody Gakpo. Europejska drużyna długo kontrolowała przebieg rywalizacji, przybliżając się do awansu.

Kto rozstrzygnął o losach spotkania?

Marokańczycy walczyli o odwrócenie losów meczu do samego końca. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Issa Diop, zdobywając bramkę uderzeniem głową. Ten sam zawodnik w trakcie zawodów otrzymał również żółtą kartkę.

O ostatecznym wyniku i awansie musiały zadecydować rzuty karne, w których Maroko triumfowało 3-2. Spotkanie na stadionie w Monterrey obejrzało na żywo 51 243 widzów. Arbitrem głównym tego starcia był brazylijski sędzia Wilton Sampaio.