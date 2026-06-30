MŚ 2026 Maroko gra dalej. Niesamowity zwrot akcji w końcówce meczu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-30 6:15

Reprezentacja Maroka pokonała Holandię w 1/16 finału piłkarskich MŚ 2026. Spotkanie rozegrane w meksykańskim Monterrey zakończyło się wynikiem 1:1 po regulaminowym czasie gry i dogrywce. O awansie zadecydowały rzuty karne, w których afrykańska drużyna okazała się lepsza.

Dwóch piłkarzy w akcji na boisku, jeden w czarnym stroju, drugi w białym, walczą o piłkę, lecąca ziemia z butów. Sportowe emocje towarzyszące MŚ 2026 i meczowi Maroka z Holandią znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza w czarnym korku blokuje piłkę na murawie boiska podczas meczu nocnego.

Zacięty mecz w 1/16 finału

Spotkanie pomiędzy Holandią a Marokiem w ramach 1/16 finału mistrzostw świata było niezwykle wyrównane. Regulaminowy czas gry oraz dogrywka nie wyłoniły zwycięzcy. Po ponad stu dwudziestu minutach rywalizacji na tablicy wyników utrzymywał się remis 1:1.

Pierwsza bramka w tym pojedynku padła dopiero w drugiej połowie. W 72. minucie prowadzenie dla reprezentacji Holandii zdobył Cody Gakpo. Europejska drużyna długo kontrolowała przebieg rywalizacji, przybliżając się do awansu.

Kto rozstrzygnął o losach spotkania?

Marokańczycy walczyli o odwrócenie losów meczu do samego końca. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry do remisu doprowadził Issa Diop, zdobywając bramkę uderzeniem głową. Ten sam zawodnik w trakcie zawodów otrzymał również żółtą kartkę.

O ostatecznym wyniku i awansie musiały zadecydować rzuty karne, w których Maroko triumfowało 3-2. Spotkanie na stadionie w Monterrey obejrzało na żywo 51 243 widzów. Arbitrem głównym tego starcia był brazylijski sędzia Wilton Sampaio.