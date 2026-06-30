MŚ 2026 i sensacyjna porażka reprezentacji Niemiec. Co dalej z selekcjonerem?

Niemieckie media krytykują kadrę po meczu z Paragwajem

Reprezentacja Niemiec pożegnała się z mistrzostwami świata w 2026 roku po serii rzutów karnych z Paragwajem. Porażka na turnieju w Ameryce Północnej wywołała ogromne poruszenie w krajowej prasie. Dziennikarze nie zostawili suchej nitki na piłkarzach oraz sztabie szkoleniowym. Według ekspertów gra zespołu była całkowicie pozbawiona dynamiki i polotu. W rezultacie kadra narodowa musi przedwcześnie wracać do domu z tak ważnego turnieju.

Dziennik "Bild" na swojej stronie internetowej bardzo mocno skrytykował postawę wszystkich zawodników. W artykule opublikowano fotografię obrońcy Waldemara Antona, który z przygnębieniem trzymał się za głowę. Selekcjoner drużyny narodowej, Julian Nagelsmann, otrzymał od redakcji notę 6, co w tamtejszej skali oznacza najsłabszą możliwą ocenę. Przedstawiciele gazety wprost nazwali występ zespołu powolnym, nudnym i całkowicie ospałym. Taka ocena odzwierciedla pesymistyczne nastroje panujące obecnie wśród kibiców.

„Nowy koszmar niemieckiej piłki nożnej. Żenująca porażka z Paragwajem. Zmarnowaliśmy trzy rzuty karne”

Czy Julian Nagelsmann zachowa posadę trenera reprezentacji?

Dziennik "Sueddeutsche Zeitung" z Monachium opisał dotkliwą porażkę w obszernym artykule zatytułowanym jako nowe upokorzenie. Gazeta przypomniała, że drużyna odniosła tylko jedno wyraźne zwycięstwo 7:1 z Curacao, a pozostałe mecze były rozczarowujące. Z kolei magazyn "Kicker" uznał odpadnięcie za ostateczne przyznanie się do wielkiego kryzysu niemieckiego futbolu. Główną odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obarczono trenera, który prowadzi kadrę od jesieni 2023 roku. Szkoleniowiec posiada ważny kontrakt do 2028 roku, jednak jego pozycja wydaje się teraz mocno zagrożona.

Gazeta "Frankfurter Allgemeine Zeitung" również dołączyła do chóru krytyków oceniających poczynania drużyny narodowej. W sportowych publikacjach pojawiają się całkowicie otwarte pytania o sens dalszej współpracy z obecnym selekcjonerem. Media zarzucają szkoleniowcowi, że nie zdołał on odpowiednio rozwinąć atutów swoich podopiecznych podczas najważniejszej imprezy piłkarskiej. Zespół opuszcza zmagania w Ameryce Północnej w atmosferze głębokiego i bolesnego rozczarowania. Odpadnięcie na tym etapie rywalizacji z pewnością stanowi poważny cios dla niezwykle utytułowanej europejskiej federacji.

„Mecz sprawiał wrażenie jakby ktoś nacisnął przycisk zwolnionego tempa. Niemcy, które na tych mistrzostwach świata, po wygranej 7:1 z Curacao, nie rozegrały ani jednego przekonującego meczu, wracają teraz do domu w sposób całkowicie zasłużony”