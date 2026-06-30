Mecz Holandia - Maroko na mistrzostwach świata 2026. O awansie zadecydują rzuty karne?

Zacięty mecz Holandia - Maroko w Monterrey

W spotkaniu 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata 2026 reprezentacja Holandii zmierzyła się z kadrą Maroka. Rywalizacja odbyła się na obiekcie w meksykańskim Monterrey. Przez pierwsze trzy kwadranse gry żadna z drużyn nie zdołała skierować piłki do siatki, a na przerwę zawodnicy schodzili przy bezbramkowym remisie.

Druga połowa przyniosła więcej emocji i kluczowych zagrań w polu karnym. Wynik spotkania otworzył reprezentant Holandii Cody Gakpo, który w 72. minucie skutecznie pokonał bramkarza rywali. Wydawało się, że europejska drużyna utrzyma to skromne prowadzenie aż do końcowego gwizdka.

Wyrównanie w doliczonym czasie gry i dogrywka

Sytuacja na boisku uległa drastycznej zmianie w samej końcówce regulaminowego czasu. W pierwszej doliczonej minucie bramkę na wagę remisu zdobył Issa Diop, uderzając niezwykle precyzyjnie głową. Ten sam zawodnik afrykańskiej drużyny został w tym meczu ukarany przez arbitra żółtą kartką.

Dodatkowe trzydzieści minut dogrywki nie przyniosło zmiany ostatecznego rezultatu 1:1. Spotkanie prowadził brazylijski sędzia Wilton Sampaio, a piłkarskie zmagania na żywo śledziło dokładnie 51 243 kibiców zgromadzonych na trybunach. Kwestia awansu jednej z ekip do 1/8 finału turnieju musi zostać rozstrzygnięta w serii rzutów karnych.