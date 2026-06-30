Iga Świątek zaczyna obronę tytułu. Poznaj pierwsze rywalki

Z kim zagra Iga Świątek na Wimbledonie

Spotkanie rozstawionej z numerem trzecim polskiej tenisistki zaplanowano na godzinę 14.30. Przeciwniczką obrończyni tytułu będzie Taylor Townsend ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje obecnie 79. miejsce w światowym rankingu. Trzydziestoletnia Amerykanka nigdy w historii swoich singlowych startów w londyńskim turnieju nie zdołała awansować poza drugą rundę. Warto jednak zauważyć, że w 2024 roku odniosła w tej londyńskiej imprezie ostateczny triumf w grze podwójnej. Jest to zatem zawodniczka potrafiąca skutecznie wykorzystać specyfikę szybkiej nawierzchni trawiastej.

W drugiej fazie turnieju obrończyni tytułu może zagrać z trzydziestoczteroletnią Karoliną Pliskovą lub młodszą o piętnaście lat Terezą Valentovą. Doświadczona Pliskova to była liderka rankingu, która straciła z powodu kontuzji cały ubiegły sezon 2025. W ewentualnej trzeciej rundzie na horyzoncie pojawia się z kolei czterdziestoczteroletnia Serena Williams, która niespodziewanie wznowiła sportową karierę. Utytułowana Amerykanka zagra we wtorek z dwudziestoletnią Australijką Mayą Joint i to ona jako ostatnia obroniła w 2016 roku to ważne trofeum. Od tamtej pory każdą kolejną edycję wielkoszlemowych zmagań w stolicy Anglii wygrywała zupełnie inna tenisistka.

Kiedy Kamil Majchrzak wyjdzie na londyńskie korty

Wtorkowe zmagania z udziałem biało-czerwonych otworzy o godzinie 12.00 Kamil Majchrzak. Polski tenisista, notowany aktualnie na czterdziestym piątym miejscu w rankingu ATP, zmierzy się z Alejandro Tabilo. Rozstawiony z numerem trzydziestym reprezentant Chile będzie dla naszego gracza niezwykle wymagającym przeciwnikiem. Bezpośredni bilans dotychczasowych spotkań tych dwóch zawodników wynosi 0-2 na korzyść gracza z Ameryki Południowej. W maju bieżącego roku Chilijczyk wyeliminował polskiego zawodnika w pierwszej rundzie prestiżowego French Open.

Reprezentant Polski przystąpi do najstarszego turnieju świata opromieniony niedawnym sukcesem w cyklu ATP Tour. Podczas trawiastych zawodów w holenderskim 's-Hertogenbosch sięgnął po swoje pierwsze w karierze cenne zwycięstwo. W drodze po ten historyczny puchar zdołał pokonać aż trzech tenisistów sklasyfikowanych w czołowej dziesiątce światowego zestawienia. Kibice liczą teraz na udany rewanż za majową porażkę oraz nawiązanie do znakomitych statystyk z przeszłości. W poprzedniej edycji Majchrzak dotarł do jednej ósmej finału, podczas gdy najlepszym wynikiem Tabilo w Londynie pozostaje trzecia runda z 2024 roku.