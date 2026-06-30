Interwencje policji w powiecie kartuskim. Pościg za 15-latkiem i wypadek nietrzeźwych nastolatek

Pościg za 15-letnim motocyklistą w Przodkowie

W piątkowy poranek, 26 czerwca 2026 roku, funkcjonariusz kartuskiej drogówki zauważył w Przodkowie motocykl typu cross, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Mundurowy włączył sygnały świetlne oraz dźwiękowe i wydał polecenie zatrzymania się do kontroli, jednak kierujący zignorował te sygnały. Rozpoczął się pościg, który trwał przez kilkaset metrów i zakończył się w przydrożnym rowie, gdzie pojazd się przewrócił. Młody motocyklista próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany przez policjanta. Po sprawdzeniu danych w systemach okazało się, że 15-latek nie posiada uprawnień do kierowania, a jego pojazd nie miał homologacji ani obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wypadek nietrzeźwych nastolatek na hulajnodze w Kczewie

Kolejne niebezpieczne zdarzenie miało miejsce 27 czerwca 2026 roku przed godziną 23:00 w miejscowości Kczewo. Policjanci skierowani na miejsce ustalili, że 13-latka przewoziła na hulajnodze elektrycznej swoją 15-letnią koleżankę. W pewnym momencie nastolatka straciła panowanie nad jednośladem, co doprowadziło do upadku obu dziewcząt. Funkcjonariusze wyczuli od nich silny zapach alkoholu, a badanie alkomatem potwierdziło, że kierująca 13-latka miała 1,2 promila alkoholu w organizmie. W wyniku zdarzenia 15-letnia pasażerka odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala.

Sąd rodzinny zajmie się sprawami nieletnich

Policjanci sporządzili dokumentację z obu interwencji i poinformowali o nich sąd rodzinny, który w dalszym etapie będzie podejmował decyzje w sprawie nastolatków. Mundurowi przy tej okazji apelują do rodziców i opiekunów o większy nadzór nad bezpieczeństwem swoich dzieci. Podkreślają, że brak uprawnień, nieznajomość przepisów oraz brak dojrzałości mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Funkcjonariusze przypominają również o zmianach w przepisach drogowych dla dzieci i młodzieży, które weszły w życie w marcu oraz czerwcu 2026 roku.

Źródło: Policja.pl