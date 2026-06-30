Mistrzostwa Świata 2026 i powrót dawnych koszmarów. Kto historycznie pożegnał się z turniejem

Przekleństwo jedenastek dla reprezentacji Holandii

Podczas turnieju Mistrzostw Świata 2026 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku doszło do emocjonującego starcia w jednej szesnastej finału. Reprezentacja Holandii zmierzyła się w nim z niezwykle wymagającą drużyną Maroka. Po upływie regulaminowych dziewięćdziesięciu minut oraz dogrywce na tablicy wyników widniał remis jeden do jednego. O awansie do kolejnej fazy musiały zadecydować rzuty karne, które zakończyły się wygraną Marokańczyków w stosunku trzy do dwóch. Tym samym europejska drużyna pożegnała się z dalszą rywalizacją na tym etapie mistrzostw.

Dla zespołu z Niderlandów jest to już czwarta tego typu porażka w historii ich dotychczasowych występów na mundialach. Wcześniej Holendrzy w bardzo podobnych okolicznościach odpadali z mistrzostw świata w 1998 oraz 2022 roku. Dodatkowo w 2014 roku przegrali po serii rzutów karnych półfinałowy mecz z Argentyną, choć na tamtym turnieju zajęli ostatecznie trzecie miejsce. Swój jedyny w historii wygrany konkurs jedenastek na mundialu odnotowali w ćwierćfinale przeciwko zespołowi Kostaryki. Z kolei drużyna Maroka udowodniła swoje umiejętności w tym elemencie gry już cztery lata wcześniej, kiedy to w jednej ósmej finału skutecznie wyeliminowała Hiszpanię.

Kto pierwszy raz przegrał w karnych?

Poniedziałkowe spotkania przyniosły również niespodziewane rozstrzygnięcia w zupełnie innej parze turniejowej. Reprezentacja Niemiec zmierzyła się z drużyną Paragwaju, a całe piłkarskie widowisko było niezwykle wyrównane. Po upływie stu dwudziestu minut zaciętej gry wynik wciąż wynosił zaledwie jeden do jednego. W zarządzonej przez arbitra serii rzutów karnych lepsi okazali się ostatecznie zawodnicy z Ameryki Południowej, triumfując cztery do trzech. Dla niemieckiej kadry narodowej oznaczało to historyczną, pierwszą przegraną w konkursie jedenastek na mistrzostwach świata.

Niemieccy piłkarze zdołali wygrać wszystkie cztery wcześniejsze serie rzutów karnych na dotychczasowych światowych czempionatach. Pierwszy taki triumf miał miejsce w półfinale w 1982 roku w Hiszpanii, kiedy to pokonali Francuzów pięć do czterech po remisie trzy do trzech w dogrywce. Natomiast reprezentacja Paragwaju pozostaje wciąż niepokonana w takich bezpośrednich rozstrzygnięciach na mistrzostwach świata. W 2010 roku w jednej ósmej finału południowoamerykański zespół wyeliminował w dokładnie ten sam sposób reprezentację Japonii. W całej historii piłkarskich mistrzostw świata konieczność rozegrania konkursu rzutów karnych wystąpiła dotąd łącznie w trzydziestu siedmiu oficjalnych spotkaniach.