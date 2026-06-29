Będzie nowe święto w Polsce? Karol Nawrocki złożył projekt

Nowe święto w Polsce. Karol Nawrocki ogłasza projekt

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu inicjatywy ustawodawczej. Jej założeniem jest wprowadzenie do kalendarza nowego święta – Dnia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Data 28 czerwca nie jest przypadkowa. Ma ona stanowić symboliczne uhonorowanie wszystkich zrywów niepodległościowych w powojennej Polsce, począwszy od Poznańskiego Czerwca 1956 roku, aż po narodziny Solidarności w latach 80.

Podczas przemówienia wygłoszonego w Poznaniu Karol Nawrocki wyraził swoje głębokie przywiązanie do idei upamiętnienia bohaterów walczących z komunistycznym reżimem.

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- Jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej czuję się dzisiaj zobowiązany i podpisałem inicjatywę ustawodawczą, aby dzień 28 czerwca w polskim kalendarzu był Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych – oświadczył.

Wskazanie 28 czerwca na datę obchodów ma spiąć klamrą najważniejsze momenty oporu w powojennych dziejach kraju. Nawrocki jest przekonany, że ten dzień pozwoli na godne uczczenie pamięci wszystkich, którzy stawiali czoła komunistycznej władzy. „Głęboko wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i poznański czerwiec roku '56, i marzec roku '68, i grudnie roku 1970. Oddamy honor i cześć tym, którzy strajkowali w czerwcu '76 roku i wielkim ludziom Solidarności z lat 80.” – podkreślił prezydent.

Kontekst historyczny

Karol Nawrocki przypomniał również o realiach, w jakich znalazła się Polska po II wojnie światowej, nazywając ją „sowiecką kolonią”. Według niego moskiewscy okupanci dążyli do złamania nie tylko fizycznego, ale i duchowego oporu Polaków. Jednakże, jak zaznaczył, silna postawa społeczeństwa pokrzyżowała te plany. Prezydent zauważył, że zaledwie jedenaście lat po rozpoczęciu „kolejnej okupacji”, wydarzenia w Poznaniu dobitnie ukazały niezłomny charakter narodu polskiego.

- Po 11 latach od kolejnej okupacji Rzeczpospolitej Polskiej z Poznania przyszedł [...] jasny sygnał, że dumny naród polski nosi w sobie przywiązanie do godności, wolności i suwerenności, a polscy, wielkopolscy, poznańscy robotnicy z Cegielskiego i z innych zakładów pracy, także [...] studenci, którzy przyłączali się do tych protestów, są gotowi do tego, aby bronić tego, co dla Polaków najważniejsze: godności, wolności i niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej – mówił.

Wybór 28 czerwca ma ścisły związek z dramatem Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Właśnie tego dnia załoga Zakładów Cegielskiego (noszących wtedy imię Stalina) w Poznaniu zainicjowała strajk generalny i wyszła na ulice. Manifestacja spotkała się z bezwzględną reakcją sił milicyjnych i wojskowych. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej, w wyniku brutalnego pacyfikowania protestów śmierć poniosło co najmniej 58 osób, a setki odniosły obrażenia. Te tragiczne wydarzenia zapisały się w historii jako jeden z pierwszych masowych buntów społecznych przeciwko władzy ludowej w Polsce po II wojnie światowej.

Nowe święto w Polsce. Będzie dzień wolny?

Prezydent Nawrocki ma nadzieję, że zaprezentowany projekt spotka się z aprobatą w Sejmie i Senacie, stając się swoistym „momentem pewnego kompromisu”. Zaapelował do najwyższych władz państwowych, w tym premiera oraz marszałka Sejmu, o zgodną współpracę na rzecz uchwalenia tego szczególnego dnia pamięci o kombatantach.

Należy jednak podkreślić, że planowane przez Karola Nawrockiego święto państwowe, jeśli wejdzie w życie, raczej nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Jego głównym założeniem ma być hołd i pamięć o bohaterach, a nie dodatkowy czas na odpoczynek.