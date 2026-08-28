Muzycy żądają odwołania koncertu Skolima w Juracie. Skierowali pilny apel do Karola Nawrockiego

Informacja o udziale Skolima w wydarzeniu firmowanym przez Karola Nawrockiego wywołała spore poruszenie. Zjazd zaplanowano na 29 i 30 sierpnia na terenie prezydenckiej posiadłości w Juracie. Inicjatywa skierowana jest do obywateli w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat. Kluczowym elementem programu będą rozmowy z głową państwa, ale organizatorzy zadbali też o poboczne atrakcje. Młodzież weźmie udział w zawodach sportowych, grach strategicznych, panelach dyskusyjnych z fachowcami, a dodatkowo będzie mogła gotować wspólnie z osobistym kucharzem prezydenta.

Oprócz paneli dyskusyjnych, w harmonogramie znalazły się również występy muzyczne. Na scenie zaprezentują się bracia Hyo Lee i Hyuk Lee – uznani pianiści i skrzypkowie, mający za sobą występy na Konkursie Chopinowskim w Warszawie, a także WonerS (Szymon Woner), łączący w swojej twórczości pop, rap i disco polo. Zagrają również raper Kubańczyk (Jakub Michał Flas) oraz Tomasz Lubert, znany z tworzenia hitów dla zespołów Virgin, Video i Volver. Największe kontrowersje wzbudziło jednak zaproszenie Konrada Skolimowskiego, występującego pod pseudonimem Skolim, który znany jest z aktorstwa i popularnej muzyki latino.

Rafał Leśkiewicz, pełniący funkcję rzecznika prezydenta, odniósł się do sprawy na antenie Radia ZET. Urzędnik stanowczo przekazał: „Nie wiem czy prezydent słucha akurat Skolima, ale wie na pewno, że Skolima słuchają młodzi ludzie. Skolim czy Kubańczyk to ludzie, którzy oprócz działalności artystycznej, bardzo mocno angażują się w działalność charytatywną”.

Decyzję o zaproszeniu artysty publicznie skrytykowali Anna i Adam Weberowie, muzycy i pomysłodawcy aplikacji Pomelody. W opublikowanym w sieci materiale wideo podkreślili, że jako rodzice chcą dbać o jakość przekazu trafiającego do najmłodszych. Zaznaczyli, że ich nadrzędnym celem jest otaczanie dzieci mądrymi treściami edukacyjnymi.

„Muzyka pozostaje w człowieku na całe życie, dlatego łamią się nasze serca, kiedy widzimy obrazy z koncertów Skolima, na których młodzi ludzie, a czasem nawet kilkuletnie dzieci śpiewają teksty piosenek takie jak: "rozkładam nogi twoje i biorę to, co moje", "podejdę teraz bliżej i zerwę z ciebie majtki" (...). Nie potrafimy przejść obok tego obojętnie” – przyznali stanowczo.

W związku z tym zaapelowali do prezydenta o odwołanie kontrowersyjnego wokalisty i zastąpienie go kimś innym.