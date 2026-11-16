Znany aktor wulgarnie zaatakował prezydenta. Rynsztokowe słownictwo, sprawa w prokuraturze

Piątkowe weto prezydenta wobec nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wywołało bezprecedensowy atak w przestrzeni internetowej. Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję troską o wolność słowa oraz zagrożeniem, jakie niesie ze sobą pojawienie się „urzędnika cenzora”. Taka argumentacja spotkała się z gwałtowną reakcją Piotra Wiszniowskiego, aktora kojarzonego przez telewidzów z seriali „Plebania” i „Przyjaciółki”.

Piotr Wiszniowski obraża prezydenta Karola Nawrockiego na Facebooku

Występujący na co dzień w Teatrze Żydowskim aktor opublikował na Facebooku post, w którym całkowicie stracił panowanie nad językiem. Zamiast merytorycznych argumentów Piotr Wiszniowski skierował pod adresem głowy państwa ciąg wyjątkowo wulgarnych obelg.

„Skur*****u je***y, kierowco dziwek i alfonsów mafii, złodzieju mieszkań, papierowy »bokserze«, który zawinie ogon, jak ktoś prawdziwy stanie przed nim, koleżko półmózgich kiboli z ustawek” – napisał w internecie Wiszniowski. W swoim agresywnym wpisie aktor zaatakował także amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa, pisząc do obu polityków, że „razem nie składacie nawet połowy mózgu ludzkiego”.

Galeria poniżej: Prezydent Nawrocki na Marszu Niepodległości 2026

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Dariusz Lasocki składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie Piotra Wiszniowskiego

Wulgarny wpis spotkał się ze stanowczą reakcją prawnika i byłego członka Państwowej Komisji Wyborczej, Dariusza Lasockiego. W jego ocenie doszło do drastycznego przekroczenia granic debaty publicznej, co może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z Kodeksu karnego. Mecenas przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że złożył już w prokuraturze obywatelskie zawiadomienie dotyczące publicznego znieważenia Prezydenta RP, co reguluje art. 135 § 2 Kodeksu karnego. Przepisy przewidują za to przestępstwo surową karę, sięgającą nawet 3 lat więzienia.

W swojej publikacji Dariusz Lasocki wyraził głębokie rozczarowanie biernością instytucji państwowych, które w jego opinii powinny ścigać tego typu przejawy nienawiści z urzędu. „Kiedy moje państwo przestanie być słabe, bezzębne i milczące? Milczy premier, milczy prokurator generalny, milczy Rzecznik Praw Obywatelskich” – wyliczał prawnik, zwracając uwagę, że głosu w tej sprawie nie zabrały także organizacje walczące z hejtem ani Kościół. „To ja nie milczę, ja zadziałałem” – podkreślił mecenas.

⚠️W dniu wczorajszym [14 listopada] odpowiednia jednostka prokuratury otrzymała moje, obywatelskie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Piotra Wiszniowskiego. ⚖️Przestępstwo publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. czynu z art. 135 § 2 Kodeksu karnego.— Dariusz Lasocki (@Dariusz_Lasocki) November 15, 2026

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