Marianna Schreiber w TV Republika z młodszym o 10 lat partnerem. Szymon zabrał głos na wizji

Marianna Schreiber i jej partner Szymon wystąpili razem w TV Republika

Marianna Schreiber zaprezentowała swojego partnera na antenie TV Republika. Była żona polityka PiS potwierdziła tym samym, że ponownie związała się z młodszym od niej o dekadę Szymonem. W sobotę, 14 listopada, influencerka wystąpiła w programie TV Republika, trzymając tekturową tabliczkę z napisem „jestem śmieciem Tuska”. Podczas rozmowy wyszło na jaw, że do studia towarzyszył jej również partner. Na prośbę prowadzącego mężczyzna stanął przed kamerami, aby się przywitać i pokazać u boku swojej partnerki.

- Czy Marianna to właśnie ta kobieta? – spytał dziennikarz. - Mam nadzieję, że tak, Tak to czuje – odparł partner Marianny Schreiber.

Marianna Schreiber tłumaczyła, że stara się unikać wspólnych publicznych wystąpień z partnerem, ponieważ zależy jej na jego ochronie. W krótkiej rozmowie Szymon przyznał, że ma konserwatywne poglądy i jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie można znaleźć więcej informacji na jego temat. Kiedy dziennikarz zapytał, czy zgodziłby się przyjąć zaproszenie do programu i wystąpić wspólnie z Marianną, mężczyzna nie wykluczył takiej możliwości.

- Czemu nie, możemy porozmawiać o prawicy, o polityce, o przyszłości Polski, o wszystkim

#JastrząbShow | Marianna Schreiber: „To raczej po prostu, żeby go chronić”. Za chwilę poznamy Szymona. #włączprawdę #TVRepublika https://t.co/dvgsWpk2mR— Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) November 14, 2026

Burzliwy związek Marianny Schreiber. Powrót do Szymona po wrześniowym rozstaniu

Relacja Marianny Schreiber z młodszym od niej o 10 lat Szymonem nie zawsze układała się pomyślnie. Pod koniec września influencerka wspominała o zmianach w życiu osobistym, dając do zrozumienia, że jej związek dobiegł końca. Przyznała wtedy również, że woli starszych mężczyzn. Ostatecznie Schreiber i Szymon postanowili jednak ponownie się związać. Influencerka potwierdziła ich powrót do siebie w mediach społecznościowych, odpowiadając na komentarz jednego z internautów.

Sprawy osobiste Marianny Schreiber od dłuższego czasu przyciągają uwagę internautów. Influencerka była wcześniej związana małżeństwem z politykiem Łukaszem Schreiberem. Ich rozwód nastąpił w 2025 roku, choć do rozstania doszło już wcześniej. Po zakończeniu małżeństwa Marianna związała się z Przemysławem Czarneckim, a później z Piotrem Korczarowskim. Jej kolejne związki, rozstania oraz powroty do partnerów były szeroko komentowane, także za sprawą publicznych wypowiedzi influencerki na temat poprzednich relacji.

Marianna Schreiber zrezygnowała z wyborów na prezydenta Krakowa

Marianna Schreiber angażowała się także w działalność polityczną. Wcześniej zapowiadała udział w wyborach na prezydenta Krakowa, ale ostatecznie wycofała się z rywalizacji. O swojej decyzji poinformowała 3 września za pośrednictwem mediów społecznościowych, dokładnie w dniu, w którym mijał termin dostarczenia podpisów poparcia. Jako powody rezygnacji wskazywała m.in. trudności organizacyjne i finansowe oraz brak wsparcia dużego ugrupowania politycznego. Zarzucała również innym kandydatom składanie obietnic niemożliwych do spełnienia. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie przekazała, że Schreiber nie została zarejestrowana jako kandydatka i nie złożyła wymaganych list z podpisami poparcia.