Reset Trybunału Konstytucyjnego dzieli Polaków. Zaskakujące wyniki sondażu dla projektu PSL

Reset Trybunału Konstytucyjnego w nowym sondażu. Jak głosowali Polacy?

Wirtualna Polska przypomina, że pomysł PSL przewiduje odwołanie wszystkich aktualnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołanie w ich miejsce 15 nowych. Wybór odbywałby się większością głosów, co wymagałoby osiągnięcia porozumienia pomiędzy koalicją rządzącą a ugrupowaniami opozycyjnymi.

Respondentów zapytano, czy popierają taki sposób wprowadzenia zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

Rezultaty badania wskazują, że przeciwnicy proponowanych zmian mają niewielką przewagę. Negatywnie oceniło je łącznie 47,7 proc. uczestników sondażu. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 30,9 proc. badanych, a „raczej nie” wskazało 16,8 proc.

Natomiast 44,2 proc. ankietowanych opowiedziało się za pomysłem resetu TK. Zdecydowanie popiera go 25 proc. respondentów, z kolei 19,2 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

Pozostałe 8,1 proc. uczestników badania nie było w stanie jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej kwestii.

Propozycja PSL w sprawie TK. Wyborcy koalicji rządzącej są przeciw

Wirtualna Polska wskazuje również na wyniki sondażu w podziale na preferencje polityczne respondentów. Z badania wynika, że propozycja PSL spotyka się ze znacznym sprzeciwem wśród sympatyków ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, a więc Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050. Przeciwko resetowi TK opowiedziało się 65 proc. wyborców z tej grupy, przy czym 42 proc. zadeklarowało zdecydowany sprzeciw.

Z drugiej strony 33 proc. zwolenników ugrupowań wchodzących w skład obecnego rządu wyraziło poparcie dla proponowanej reformy Trybunału Konstytucyjnego.

Odmienne nastroje panują wśród sympatyków partii opozycyjnych, do których zaliczono w badaniu Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, KKP, Rozwój Plus oraz Razem. W tej grupie inicjatywę PSL poparło 51 proc. ankietowanych. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 27 proc. respondentów, natomiast 24 proc. wybrało wariant „raczej tak”.

Sprzeciw wobec przedstawionej propozycji zadeklarowało z kolei 44 proc. wyborców opozycji. Pozostałe 5 proc. badanych należących do tej grupy nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska.

Wymiana sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma poparcie niezdecydowanych

Badanie pokazuje ponadto, że relatywnie wysokie poparcie dla odwołania obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powołania nowych występuje wśród osób niezdecydowanych politycznie oraz tych, które deklarują brak udziału w wyborach.

Wśród tych respondentów 49 proc. poparło pomysł resetu TK, natomiast 24 proc. opowiedziało się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Kolejne 26 proc. ankietowanych nie zajęło jednoznacznego stanowiska, wskazując odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Metodologia sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski

Sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzono dla Wirtualnej Polski między 6 a 9 listopada 2026 roku na grupie 1000 respondentów. Badanie zrealizowano metodą mieszaną, wykorzystując ankiety internetowe oraz wywiady telefoniczne (CAWI/CATI). Margines błędu oszacowania wynosi 3 proc., a poziom ufności określono na 95 proc.

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