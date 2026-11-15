Aleksander Kwaśniewski obchodzi urodziny. Na początku znajomości Jolanta odrzuciła jego oświadczyny

Były prezydent urodził się 15 listopada 1954 roku w Białogardzie. Jego rodzicami byli Zdzisław Kwaśniewski oraz Aleksandra z domu Bałasz, po której zresztą odziedziczył swoje imię. W młodości Aleksander Kwaśniewski studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP). To właśnie podczas nauki na wyższej uczelni los zetknął go z przyszłą małżonką. Do pierwszego spotkania Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich doszło w studenckim klubie Paragraf. Uwagę przyszłego polityka przykuła tam ubrana w dżinsy i zielony sweterek dziewczyna, jednak jego pierwsze zaloty spotkały się z odrzuceniem.

„Przewodniczący Rady Uczelnianej Olek Kwaśniewski, nasz guru: charyzmatyczny, zawsze uśmiechnięty i zawsze otoczony wianuszkiem adoratorek. Przyszedł do nas, do Paragrafu, i stał koło Olka Koprowskiego i Tomka Krzemińskiego. Tego dnia występowałam, potem były tańce, trwał miły wieczór, a mój mąż od razu powiedział do Krzemińskiego: ja się z Jolą ożenię. Nawet dosyć szybko poprosił mnie o rękę, chciał, żebyśmy się pobrali. Ale powiedziałam: nie” - wspomina Kwaśniewska w książce „Pierwsza dama. Jolanta Kwaśniewska w rozmowie z Emilią Padoł”.

Powodem odmowy był fakt, że młoda Jolanta wciąż leczyła złamane serce po wcześniejszym związku. Krótko przed tym spotkaniem przyszła pierwsza dama rozstała się ze swoim chłopakiem Michałem, którego już po raz trzeci skreślono z listy studentów Politechniki Gdańskiej. Jako niezwykle pilna uczennica traktująca wykształcenie priorytetowo, dziewczyna była jednak gotowa wybaczyć dawnemu partnerowi, pod warunkiem że ten weźmie się do pracy i wznowi naukę na uczelni.

Mimo tych okoliczności zakochany student nie zamierzał rezygnować z walki o jej względy. W staraniach o serce wybranki nie zniechęcił go nawet fakt, że rodzice Jolanty darzyli ogromną sympatią jej poprzedniego partnera. „Nie było mu łatwo na początku, ale potem stał się ogromną miłością i mamy, i taty. Jego dobry charakter i ciepło spowodowało, że wkradł się w łaski całej rodziny” - relacjonowała po latach była pierwsza dama, wspominając, jak Aleksander Kwaśniewski zyskał pełną akceptację przyszłych teściów.