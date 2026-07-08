Marta Nawrocka apeluje na szczycie w Ankarze. Poruszyła ważny temat

Pierwsza dama RP wzięła udział w dyskusji w Turcji, koncentrując się na ochronie dzieci w sieci.

Podczas swojego przemówienia wezwała do wspólnej walki z cyberprzemocą i mową nienawiści, promując "modę na szacunek".

Na jesień zapowiedziała organizację w Polsce wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu najmłodszych internautów.

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W swoim wystąpieniu żona polskiego prezydenta skupiła się na konieczności zwalczania hejtu w internecie. Podkreśliła, że jest to zadanie wymagające zaangażowania wielu grup – od rodziców i nauczycieli, przez twórców internetowych i organizacje pozarządowe, aż po gigantów technologicznych i państwowe instytucje.

Zwróciła uwagę na dwojaką naturę przestrzeni cyfrowej, która z jednej strony daje młodym ogromne możliwości rozwoju, a z drugiej naraża ich na poważne ryzyko. Wymieniła tu dezinformację, manipulację oraz cyberprzemoc, które mogą destrukcyjnie działać na psychikę i prawidłowy rozwój dzieci, apelując o stanowcze działania prewencyjne.

- Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, a dzieci trzeba chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym poradzić - mówiła. - Tworzenie „mody na szacunek” w internetowej przestrzeni - dodała.

Marta Nawrocka zapowiada spotkanie w Warszawie

Marta Nawrocka przekazała, że jesienią w stolicy Polski odbędzie się konferencja dotycząca cyberbezpieczeństwa młodych ludzi, która rozwinie tematy poruszane na szczytach w USA i Turcji. Przypomniała też swój marcowy udział w otwarciu projektu Melanii Trump "Wspólnie kształtujemy przyszłość". Inicjatywa amerykańskiej pierwszej damy skupia się na wspieraniu edukacji poprzez bezpieczne wdrażanie nowych technologii, sztucznej inteligencji oraz rozwijanie cyfrowych umiejętności uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Całym sercem wspieram ten projekt, który stał się impulsem do rozmów o tym, jak nowe technologie mogą pomóc chronić dzieci w Internecie. Cieszę się, że rozmowy kontynuujemy tu, na spotkaniu towarzyszącym Szczytowi NATO. Państwa Sojuszu Północnoatlantycznego od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa swoich obywateli, realizując hasło – Razem Silniejsi. Bądźmy silniejsi. Razem. Także w walce o bezpieczeństwo cyfrowe najmłodszych - mówiła.

Oprócz wystąpienia podczas panelu, Marta Nawrocka wzięła udział w uroczystej kolacji u boku prezydenta Karola Nawrockiego. Spotkanie to, wydane przez prezydenta Turcji i jego małżonkę, zgromadziło delegacje państw członkowskich biorących udział w szczycie NATO.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na Szczycie NATO:

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