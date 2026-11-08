Aleksander Balcerowski błyszczy w lidze hiszpańskiej. Ile punktów zdobył dla Barcelony?

Świetny występ Polaka w lidze hiszpańskiej

W siódmej kolejce hiszpańskiej ligi koszykarzy zespół z Katalonii odniósł ważne zwycięstwo. Barcelona pokonała drużynę Rio Breogan Lugo wynikiem 99:91. Aleksander Balcerowski spędził na boisku 19 minut i zdobył w tym czasie 14 punktów. Ten dorobek pozwolił mu zająć ex aequo drugie miejsce wśród najskuteczniejszych graczy swojej drużyny.

Reprezentant Polski zaprezentował bardzo wysoką skuteczność rzutową. Środkowy trafił sześć z ośmiu rzutów za dwa punkty oraz wykorzystał dwa z trzech rzutów wolnych. Jego wszechstronny występ uzupełniły trzy zbiórki, jedna asysta, dwa przechwyty oraz jeden blok, przy zaledwie jednej stracie. Taki dorobek przełożył się na wskaźnik efektywności na poziomie 21, co było drugim najlepszym wynikiem w katalońskim zespole.

Jak wygląda sytuacja w tabeli Ligi ACB?

Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy rzucił Dario Brizuela, który zakończył zawody z dorobkiem 16 oczek. Tyle samo punktów co Aleksander Balcerowski zapisał na swoim koncie Joel Parra. Dzięki tej wygranej Barcelona legitymuje się obecnie bilansem pięciu zwycięstw i dwóch porażek. Taki rezultat daje drużynie z Katalonii trzecie miejsce w ligowej tabeli.

Na czele hiszpańskich rozgrywek znajduje się niepokonany Real Madryt z sześcioma wygranymi, a drugą lokatę zajmuje Kosner Baskonia z bilansem 5-2. W lidze występują również inni reprezentanci Polski, których zespoły zajmują odmienne pozycje. FIATC Girona, w której gra Andrzej Pluta, plasuje się na dziewiątym miejscu z czterema zwycięstwami i trzema porażkami. Z kolei Kids&Us Manresa z Łukaszem Kolendą w składzie zamyka stawkę na osiemnastej pozycji, mając na koncie tylko jedną wygraną i siedem przegranych.