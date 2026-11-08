AMW Arka Gdynia pokonuje Legię Warszawa. Kto rzucił najwięcej punktów?

Znakomita trzecia kwarta Arki Gdynia

Pierwsza połowa spotkania przebiegała pod wyraźne dyktando gości ze stolicy. Legia Warszawa po dwóch pierwszych kwartach wypracowała sobie ośmiopunktową przewagę, wygrywając odpowiednio 24:17 oraz 15:14, co stawiało ją w bardzo komfortowej sytuacji przed przerwą. Koszykarze Arki musieli szukać nowych rozwiązań taktycznych. Obraz gry zmienił się całkowicie zaraz po powrocie zawodników na parkiet.

W trzeciej odsłonie meczu koszykarze z Trójmiasta ruszyli do zmasowanego ataku, całkowicie zaskakując swoich przeciwników. Gospodarze z Gdyni wygrali tę część spotkania imponującym wynikiem 29:9, odwracając losy rywalizacji i przejmując inicjatywę. Ostatnia, czwarta kwarta zakończyła się skromnym zwycięstwem Legii 12:7, jednak nie wystarczyło to do odrobienia potężnych strat z poprzedniej części gry, przez co to miejscowi cieszyli się z ostatecznego triumfu 67:60.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W szeregach zwycięskiej drużyny AMW Arki Gdynia atak rozłożył się na kilku kluczowych zawodników. Najlepiej punktującym graczem gospodarzy okazał się Kasper Suurorg, który zapisał na swoim koncie 13 oczek. Bardzo dobre zawody rozegrał również Jakub Garbacz, zdobywca 12 punktów, a dwucyfrową zdobyczą wynoszącą równe 10 punktów mogli pochwalić się także Alex Stein oraz Jaquan Lawrence. Pozostałe punkty dorzucili między innymi Kamil Łączyński (8) oraz Jarosław Zyskowski (7).

Po stronie drużyny gości z Warszawy najskuteczniejszy na parkiecie był Devon Daniels, który zdołał rzucić 14 punktów. Niewiele ustępował mu Gyorgy Goloman z dorobkiem 13 punktów na koncie, a dobrą skuteczność zaprezentował również Markus Ilver, notując 11 oczek. Solidne wsparcie w postaci 9 punktów dołożył Zachary Freemantle, jednak wobec słabszej postawy reszty zespołu nie pozwoliło to warszawskiej drużynie na odniesienie wyjazdowego zwycięstwa.