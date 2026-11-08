Robert Lewandowski reaguje na atak w Krakowie. Wymowny wpis kapitana kadry

Do wstrząsających scen na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę, 7 listopada. Uzbrojony 24-latek zaczął tam strzelać do przypadkowych przechodniów. Bilans tego ataku jest tragiczny, ponieważ życie straciło sześć osób, a szesnaście kolejnych doznało obrażeń. W gronie rannych jest także dwóch interweniujących policjantów.

Robert Lewandowski zabrał głos po tragedii. Wystarczyło jedno słowo

Zwykle po ostatnim gwizdku sędziego Robert Lewandowski publikuje w sieci kadry z murawy oraz dzieli się z fanami pomeczowymi refleksjami. Po sobotnim wieczorze postąpił jednak zupełnie inaczej. Mimo że reprezentując barwy Chicago Fire rozegrał spotkanie i strzelił w nim dwie bramki, w mediach społecznościowych całkowicie pominął kwestie sportowe.

Napastnik udostępnił na swoim koncie na Instagramie czarne tło, na którym widniał jedynie napis „KRAKÓW” oraz ikona pękniętego serca. Tym krótkim komunikatem 38-letni zawodnik okazał wsparcie mieszkańcom stolicy Małopolski oraz wszystkim osobom, które ucierpiały w wyniku tego dramatycznego zdarzenia.

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W bardzo zbliżony sposób na krakowską tragedię zareagowała Anna Lewandowska. Małżonka kapitana polskiej kadry zamieściła w sieci wpis z nazwą miasta, dodając do niego grafikę złamanego serca oraz polską flagę. Ponadto trenerka przekazała dalej publikację poświęconą jednemu z funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w akcji ujęcia sprawcy ataku.

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