Ostre starcie podczas debaty wyborczej. Kandydatki pokłóciły się o polityczne synekury

To niesamowita bajka, biorąc pod uwagę, że szef pani sztabu jest radnym miasta i jednocześnie ma stołki w dwóch różnych województwach. Radni KO zajęli miejsca w kopalni soli, radna Nowej Lewicy w spółkach wojewódzkich. Mamy „epidemię”, a pani nie odpowiedziała, czy takie osoby jak pani szef sztabu zachowują się etycznie i czy jest dla nich miejsce w pani towarzystwie - dociekała Owca.