Ostre starcie podczas debaty wyborczej. Kandydatki pokłóciły się o polityczne synekury

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
2026-09-02 18:05

Podczas krakowskiej debaty zorganizowanej przez „Super Express” Aleksandra Owca z partii Razem zapytała Monikę Piątkowską o „epidemię kolesiostwa”. Według działaczki zjawisko to bezpośrednio przyczyniło się do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Reakcja kandydatki wspieranej przez KO wywołała ostre starcie.

Debata
Autor: Artur Hojny

Działaczka partii Razem zapytała rywalkę, czy planuje zwolnić partyjnych nominatów, pobierających wypłaty za nicnierobienie na kanapie.

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Dokonam przeglądu. Jeśli będą takie osoby, o których pani radna powiedziała (…) to takie osoby na pewno ze mną pracować nie będą. Oczekuję rzetelności, profesjonalności i pracowitości. Ci, co mnie znają wiedzą, że w tym aspekcie jestem dość bezwzględna i zdeterminowana - odpowiedziała senator KO.

Historia Wisły Kraków. Pamiętasz te legendarne mecze?
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1. W tym meczu Wisła pokonała na wyjeździe gospodarzy 4:1. Bramki zdobywali Kalu Uche, Maciej Żurawski i Kamil Kosowski. Kto był wówczas przeciwnikiem „Białej Gwiazdy”?

Startująca kandydatka uznała to za przesadzony skandal. Dodała, że chce pracować ze specjalistami, w tym z dawnymi pracownikami magistratu Krakowa.

Działaczka ostro skontrowała te słowa, przytaczając przykłady politycznego nepotyzmu w samorządzie.

To niesamowita bajka, biorąc pod uwagę, że szef pani sztabu jest radnym miasta i jednocześnie ma stołki w dwóch różnych województwach. Radni KO zajęli miejsca w kopalni soli, radna Nowej Lewicy w spółkach wojewódzkich. Mamy „epidemię”, a pani nie odpowiedziała, czy takie osoby jak pani szef sztabu zachowują się etycznie i czy jest dla nich miejsce w pani towarzystwie - dociekała Owca.

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