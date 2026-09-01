Nowe uderzenia wojsk USA w strategiczne cele Iranu

Po trwającym ponad cztery tygodnie okresie względnego uspokojenia, znowu wybuchły bezpośrednie starcia na linii Waszyngton-Teheran. Przedstawiciele amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) przekazali informacje o rozpoczęciu kolejnej serii ataków wymierzonych w irańską infrastrukturę militarną.

Wybuchy były słyszane między innymi w strategicznie ważnym rejonie cieśniny Ormuz. Z doniesień irańskiej prasy wynika, że eksplozje miały miejsce na terytorium wyspy Keszm oraz w kluczowych portach Sirik i Bandar Abbas.

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Strona amerykańska zaznacza, że głównym celem operacji była Gwardia Rewolucyjna (IRGC). Waszyngton zarzuca tej jednostce odpowiedzialność za ostatnie uderzenia wymierzone w amerykański personel wojskowy oraz ataki na jednostki pływające w cieśninie Ormuz.

Donald Trump ostrzega przed "największym atakiem" na Iran

Prezydent Donald Trump wystosował jednoznaczne ostrzeżenie pod adresem Teheranu, wskazując na dramatyczne konsekwencje ewentualnych prób odwetu za amerykańskie działania militarne.

„Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony, o wiele mocniej i z większym impetem” - napisał na platformie Truth Social amerykański przywódca, podkreślając determinację w dalszych działaniach.

Na tym jednak groźby ze strony Białego Domu się nie skończyły. Trump zasugerował, że przygotowywane jest potężne uderzenie odwetowe, które wciąż czeka w odwodzie.

Prezydent USA posunął się do stwierdzenia, że gdy dojdzie do wspomnianego ataku, z terytorium Islamskiej Republiki Iranu "niewiele pozostanie", co jest interpretowane jako najostrzejsze stanowisko w dotychczasowej fazie konfliktu.

Gwardia Rewolucyjna zapowiada odwet za ataki USA

Teheran nie pozostaje dłużny w tej wymianie gróźb. Przedstawiciel irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ostro zareagował, deklarując, że Amerykanie jeszcze „pożałują swoich nowych uderzeń”, co zwiastuje dalszą eskalację napięcia.

W nocy z niedzieli na poniedziałek odnotowano pierwsze od schyłku lipca bezpośrednie starcia. Siły zbrojne USA uderzyły w instalacje rakietowe zlokalizowane na wyspie Larak w cieśninie Ormuz. Zdaniem Waszyngtonu, irańskie wojsko przygotowywało w tym miejscu operację minowania wód.

Odpowiedź Teheranu była natychmiastowa. Irańskie siły wystrzeliły rakiety w kierunku baz amerykańskich stacjonujących na terenie Jordanii, co dodatkowo zaogniło sytuację w regionie.

Zablokowana cieśnina Ormuz i ataki na tankowce

Ośrodek konfliktu przesuwa się w stronę cieśniny Ormuz, która jest kluczowym węzłem komunikacyjnym o zasięgu globalnym. Przed eskalacją napięć, przez ten strategiczny szlak przepływało blisko 20 procent światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego i ropy naftowej.

Obecnie trasa ta jest praktycznie odcięta. Władze irańskie utrzymują, że akwen pozostaje zamknięty i dopuszczają się uderzeń na jednostki ignorujące ich dyspozycje. Władze USA z kolei stanowczo deklarują, że Ormuz jest dostępny dla żeglugi i obiecują militarną ochronę wolności przepływu statków.

Późnym wieczorem w poniedziałek podmioty zajmujące się monitorowaniem bezpieczeństwa morskiego przekazały alarmujące doniesienia. W cieśninie zaatakowano dwa saudyjskie tankowce, co stanowi kolejny punkt zapalny w konflikcie.

Ryzyko dalszej eskalacji konfliktu USA z Iranem

Od pół roku trwa faza napięć między Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem. Najgorętsze walki ustały w kwietniu, lecz od tamtej pory regularnie dochodzi do pojedynczych i sporadycznych akcji zbrojnych z obu stron.

Na ten moment brakuje jakichkolwiek prób dialogu dyplomatycznego mającego na celu zawieszenie broni. Między stronami przeważają środki ostre: blokady morskie, kolejne operacje zbrojne i dotkliwa presja ekonomiczna.

Perspektywa pogłębienia kryzysu jest traktowana z wielkim niepokojem. Donald Trump grozi potężnymi reperkusjami w razie odpowiedzi Teheranu, a strona irańska nie ustępuje w obietnicach zemsty. Sytuacja w całym regionie Bliskiego Wschodu ponownie balansuje na bardzo cienkiej linii.