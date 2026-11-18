We wtorek, 17 listopada, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował w serwisie X komunikat dotyczący utworzenia nowej uczelni wojskowej. Polityk zaznaczył, że ten krok wynika ze szczegółowej analizy bieżących potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz światowych trendów w rozwoju wojsk artyleryjskich.

„Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii” – napisał szef MON.

Taka deklaracja stanowi nawiązanie do historycznych tradycji, ponieważ przez wiele dekad to właśnie Toruń stanowił główne centrum polskiego szkolnictwa artyleryjskiego. Środowisko wojskowe skupione wokół miasta od dawna wyczekiwało wznowienia działalności szkoły oficerskiej i traktuje ten ruch jako przełomowe wydarzenie. Zgodnie z harmonogramem pierwsi podchorążowie rozpoczną naukę w październiku 2027 roku.

Podjąłem decyzję o utworzeniu w 2027 r. w Toruniu Oficerskiej Szkoły Artylerii, która będzie wyspecjalizowaną strukturą odpowiedzialną za kształcenie oficerów artylerii. Powstanie ona na bazie potencjału Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. To decyzja wynikająca z analizy potrzeb Sił Zbrojnych RP i kierunków transformacji tego rodzaju wojsk. Docelowo powstanie tam Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii. Nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 17, 2026

Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu bazą dla nowej szkoły

Planowana Oficerska Szkoła Artylerii nie będzie budowana od podstaw. Jako bazę wykorzysta ona zasoby, doświadczoną kadrę oraz obiekty należące do działającego w Grodzie Kopernika Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema. Placówka ta pozostaje jedynym ośrodkiem w skali kraju, który skupia się na kształceniu wojskowych w kierunkach artyleryjskich.

Początki edukacji artylerzystów w Toruniu datuje się na 1923 rok, gdy z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego otwarto tam Oficerską Szkołę Artylerii. W kolejnych dekadach instytucja wielokrotnie zmieniała swoją strukturę, aż ostatecznie w 2002 roku została zamknięta w wyniku reorganizacji, a naukę przyszłych oficerów ulokowano we Wrocławiu. Dalsze pielęgnowanie lokalnych tradycji przejęło nowo powołane Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, które w 2025 roku zmieniło nazwę na Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Obecnie toruński ośrodek funkcjonuje jako zaawansowana jednostka, odpowiadająca za przygotowanie żołnierzy do pracy z najnowszym uzbrojeniem, organizację specjalistycznych szkoleń oraz budowanie rezerw kadrowych. Ten właśnie potencjał posłuży do uruchomienia zapowiedzianej szkoły.

Oficerska Szkoła Artylerii w Toruniu odpowiedzią na nowoczesny sprzęt w armii

Powołanie Oficerskiej Szkoły Artylerii wiąże się bezpośrednio z ogromnym procesem unowocześniania wyposażenia Wojska Polskiego. W ostatnim czasie rodzima artyleria przechodzi gruntowną transformację i dołącza do ścisłej europejskiej czołówki pod względem zaawansowania. Armia otrzymuje nowoczesne uzbrojenie, które obejmuje między innymi wyrzutnie rakietowe M142 HIMARS określane jako Homar-A, systemy rakietowe K239 Chunmoo znane pod kryptonimem Homar-K, samobieżne armatohaubice K9 Thunder oraz rodzime armatohaubice AHS Krab.

Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę, że „nowoczesna artyleria to nie tylko uzbrojenie, ale przede wszystkim ludzie, wiedza i profesjonalne wyszkolenie”. Zarządzanie tak skomplikowaną technologią wymusza posiadanie świetnie wyedukowanych dowódców. Fundamentem procesu dydaktycznego w toruńskim ośrodku jest założenie, że skuteczność sprzętu nowej generacji zależy bezpośrednio od umiejętności obsługujących go żołnierzy. Uruchomienie dedykowanej uczelni dla oficerów zagwarantuje armii regularny napływ ekspertów potrafiących w stu procentach spożytkować możliwości nowego arsenału.

Wyższa Szkoła Artylerii i Szkoła Podoficerska w Toruniu to kolejne plany MON

Powołanie Oficerskiej Szkoły Artylerii otwiera szerszy proces rozbudowy wojskowej edukacji na terenie Torunia, ale go nie zamyka. Minister obrony narodowej ogłosił, że w dalszej perspektywie miasto zyska jeszcze dwa ośrodki, którymi będą Wyższa Szkoła Artylerii oraz Podoficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Resort obrony nie ujawnił jednak dotychczas dokładnych dat uruchomienia tych dwóch dodatkowych instytucji.