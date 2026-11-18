Wylot prezydenta Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych nastąpił 14 czerwca 2026 roku, a jego celem był udział w hucznych obchodach przed Białym Domem. Wydarzenie łączyło dwie wielkie okazje, czyli 250. rocznicę uchwalenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości oraz 80. urodziny Donalda Trumpa. Polska głowa państwa dołączyła do tysięcy zaproszonych gości, przywożąc ze sobą upominki. Z oficjalnych komunikatów wynikało, że amerykański przywódca otrzymał „w imieniu narodu polskiego” ważącą przeszło 120 kilogramów marmurową tablicę o wymiarach 140 na 100 centymetrów. Element ten ma zostać wkomponowany w łuk triumfalny, którego budowę zaplanowano w Waszyngtonie. Na płycie przewidziano angielską inskrypcję oraz wyryte nazwiska Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, co miało wyeksponować zasługi wspólnych bohaterów Polski i USA w walkach o amerykańską niepodległość.

Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynikało, że Nawrocki przygotował dla amerykańskiego przywódcy również wykonane na specjalne zamówienie w Gdańsku złote spinki mankietowe zdobione onyksem.

Prezent Karola Nawrockiego dla Donalda Trumpa. Prawda o „bursztynowym tronie”

Dziennikarze TVN24+ dowiedzieli się, że współpracownicy głowy państwa bardzo starali się zachować informacje o jednym z upominków w ścisłej tajemnicy. Rozmówcy powiązani z Pałacem Prezydenckim ujawnili jednak, że wśród urzędników zaczęła krążyć fotografia wyjątkowego mebla, co ostatecznie uniemożliwiło utrzymanie całej sprawy w sekrecie.

Okazało się, że do rąk Donalda Trumpa trafił okazały fotel bogato inkrustowany bursztynem. Fakt stworzenia tego niecodziennego przedmiotu potwierdził jego autor, którym jest ceniony polski bursztynnik Lucjan Myrta. Sam podarunek kryje za sobą niezwykle ciekawą historię, gdyż według pierwotnych planów miał zostać przekazany amerykańskiemu politykowi dużo wcześniej.

Karol Nawrocki dał Donaldowi Trumpowi w prezencie urodzinowym coś, o czym ani opinia publiczna, ani MSZ i polska ambasada w Waszyngtonie nie wiedzieli. To bogato zdobiony bursztynem fotel – ustalił reporter @tvn24plus. Według źródeł w kancelarii prezydenta, informacja o "tronie" dla Trumpa była utrzymywana w tajemnicy nawet tam. Znamy szczegóły tej sprawy. Czytaj więcej w tekście @g_lakomski 💻⤵️ 🔗https://t.co/ev2ikGhSJm— tvn24 (@tvn24) November 18, 2026

Andrzej Duda zamówił fotel dla Donalda Trumpa. Historia prezentu

Początki historii tego mebla sięgają jeszcze okresu, gdy urząd głowy państwa sprawował Andrzej Duda. Wówczas złożono zamówienie na pierwszy taki obiekt, a wkrótce potem na następny, który planowano podarować Donaldowi Trumpowi jeszcze w trakcie jego pierwszej prezydentury. Kulisy sprawy ujawnił w rozmowie z TVN24+ sam twórca dzieła, bursztynnik Lucjan Myrta, który szczegółowo opisał losy zamówienia. „Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem” – wyznał artysta.

Kiedy zbliżał się termin wylotu prezydenta Karola Nawrockiego do stolicy USA, urzędnicy ponownie skontaktowali się z twórcą. Rzemieślnik miał pełną świadomość tego, że „kancelaria jest biedna”, dlatego też przystał na oddanie gotowego fotela wyłącznie za zwrot minimalnych kosztów.

Reakcja Donalda Trumpa na prezent od Karola Nawrockiego

Zarówno przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, jak i sam autor dzieła nabrali wody w usta w kwestii ostatecznej wyceny mebla. Wiadomo jednak, że podarunek zachwycił obchodzącego urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, co oficjalnie przyznał Marcin Przydacz, pełniący funkcję dyrektora Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. „Dostaliśmy informację zwrotną, że prezent zrobił wrażenie. Jednocześnie pokazuje piękną historię Polski, artyzm rzemieślniczy, zwłaszcza w kontekście pochodzenia pana prezydenta Nawrockiego z Gdańska” – oświadczył prezydencki minister.

Zastosowanie tego konkretnego surowca przy produkcji mebla było w pełni przemyślanym zabiegiem. Nawiązanie do Morza Bałtyckiego oraz użycie „polskiego złota” miało stanowić wyraźny symbol naszego kraju i dowód kunsztu rodzimych rzemieślników.