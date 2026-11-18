• Władze Jasnej Góry zdystansowały się od politycznych przemówień wygłoszonych 14 listopada z udziałem między innymi Tomasza Sakiewicza w Auli o. Augustyna Kordeckiego przy okazji pielgrzymki Klubów „Gazety Polskiej”.• Zakon paulinów zarzucił organizatorom naruszenie regulaminu obowiązującego w sanktuarium, zaznaczając, że polityczny ton wystąpień kłócił się z regułami tego świętego miejsca.• Gospodarze klasztoru zapowiedzieli wyciągnięcie oficjalnych wyjaśnień od twórców spotkania i ostrzegli przed zablokowaniem kolejnych imprez w przypadku dalszego łamania wytycznych.• Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podsumował komunikat Jasnej Góry krótkim stwierdzeniem „Lepiej późno niż wcale”.

Sobotni zjazd Klubów „Gazety Polskiej” wywołał ogromne poruszenie w jasnogórskim klasztorze i zakończył się głośnym skandalem. Sytuacja zmusiła paulinów do wydania oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Duchowni w bardzo mocnych słowach odcięli się od wypowiedzi, które padły podczas spotkania w Auli o. Augustyna Kordeckiego.

W centrum całego zamieszania znaleźli się szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz i pracujący w tej samej stacji dziennikarz Miłosz Kłeczek. Ich nacechowane politycznie wystąpienia na terenie sanktuarium spotkały się z ogromną falą krytyki. Władze klasztoru zareagowały niezwykle stanowczo, wyrażając „głębokie ubolewanie” i przepraszając wszystkich wiernych poczuwających się do zgorszenia oraz zranienia słowami, które padły w tym ważnym dla narodu miejscu kultu.

Radosław Sikorski komentuje oświadczenie Jasnej Góry

Politycy szybko zwrócili uwagę na fakt, że na oficjalne stanowisko władz klasztoru trzeba było czekać aż kilka dni. Wtorkowy komunikat paulinów skomentował w mediach społecznościowych wicepremier oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji zamieścił na platformie X krótki i niezwykle wymowny wpis o treści „Lepiej późno niż wcale”.

Zakonnicy w swoim tekście wyraźnie zaznaczyli, że przemówienia Tomasza Sakiewicza i zaproszonych przez niego gości zupełnie nie licowały z powagą miejsca kultu. W oświadczeniu wprost podkreślono, że „Jasna Góra kategorycznie odcina się od tych treści”, a wygłoszone tam polityczne tyrady nigdy nie uzyskały akceptacji ze strony gospodarzy klasztoru.

Jasna Góra stawia ultimatum Klubom „Gazety Polskiej”

Oświadczenie wydane przez paulinów pokazuje, że organizatorzy pielgrzymki całkowicie zignorowali zasady panujące w klasztorze. Regulamin Jasnej Góry bardzo surowo zabrania na jej terenie jakichkolwiek manifestacji politycznych, urządzania wieców czy też głoszenia haseł pełnych pogardy i niechęci.

Organizatorzy wydarzenia zlekceważyli również podstawowe wymogi formalne. Kustosz sanktuarium nie otrzymał wcześniej do akceptacji dokładnego planu spotkania ani wykazu przemawiających gości, a wizyta dziennikarzy odbyła się bez uzgodnień z tamtejszym Biurem Prasowym. Zakonnicy zamierzają teraz wezwać odpowiedzialne osoby do złożenia oficjalnych wyjaśnień i postawili sprawę jasno, wskazując, że klasztor ma pełne prawo odmówić zgody na organizację przyszłych spotkań w przypadku dalszego łamania obowiązujących reguł.

Jasna Góra dementuje plotki o mszy z udziałem osoby świeckiej

Wypominając środowisku „Gazety Polskiej” złamanie zasad, paulini skomentowali przy okazji nieprawdziwe doniesienia pojawiające się w internecie. Zakonnicy stanowczo zaprzeczyli plotkom o wygłoszeniu homilii przez osobę świecką w trakcie mszy świętej. W komunikacie doprecyzowano, że świecki wierny zgodnie z przepisami liturgicznymi przeczytał tylko fragment Pisma Świętego, natomiast samo kazanie do zgromadzonych skierował ksiądz.

Władze klasztoru zwróciły się również z apelem o zaprzestanie wykorzystywania sanktuarium do własnych celów oraz powstrzymanie ataków wymierzonych w Jasną Górę. Duchowni zaznaczyli przy tym wyraźnie, że sama modlitwa przybywających tam pielgrzymów nie podlega żadnej krytyce.

Burza wokół najważniejszego sanktuarium w Polsce. Duchowny uderza w Sakiewicza

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