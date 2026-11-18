• Projekt budżetu Kancelarii Prezydenta na 2027 rok zakłada wzrost o blisko 47 mln zł, osiągając pułap 359,5 mln zł, co stało się przedmiotem debaty na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych 17 listopada.

• Kierujący prezydencką kancelarią Zbigniew Bogucki tłumaczy potrzebę zwiększenia nakładów koniecznością wypłacenia pracownikom zaległych podwyżek za 2026 rok.

• Z informacji przekazanych przez Boguckiego wynika, że przeciętna miesięczna pensja w Kancelarii Prezydenta, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych, to 14 560,90 zł brutto.

• Parlamentarzyści mają wątpliwości co do skali planowanych wydatków, a ostateczny kształt budżetu prezydenckiej administracji rozstrzygnie głosowanie w Sejmie.

Zarobki w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Bogucki podaje kwoty

Jak prezentują się wynagrodzenia u boku Karola Nawrockiego? Podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się 17 listopada, Zbigniew Bogucki przedstawił dane o średnich płacach w Kancelarii Prezydenta. Ujawniona suma robi wrażenie, ponieważ przeciętna pensja wynosi dokładnie 14 560 zł i 90 gr brutto w skali miesiąca.

Przedstawiona statystyka pomija jednak personel pomocniczy i nie oznacza, że na konto każdego urzędnika wpływa właśnie taka suma. Jest to wartość uśredniona, którą zawyżają pobory osób zajmujących lepiej opłacane stanowiska w strukturach instytucji.

Kierujący Kancelarią Prezydenta ujawnił te wyliczenia w trakcie debaty nad planem finansowym urzędu na kolejny rok. Parlamentarzyści domagali się wyjaśnień w sprawie wzrostu wydatków o prawie 47 mln zł i dopytywali o szanse na zredukowanie tych kosztów.

Wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Skowrońska postawiła bezpośrednie pytanie o to, jak duże oszczędności w zaplanowanym budżecie jest w stanie wygenerować prezydencka administracja.

W odpowiedzi Zbigniew Bogucki zestawił wynagrodzenia wypłacane w Pałacu Prezydenckim z poborami urzędników pracujących dla Sejmu.

Polityk zaznaczył, że gdy dwa lata temu sam zasiadał w ławach poselskich, średnia płaca w Kancelarii Sejmu wynosiła ponad 20 tys. zł brutto. Zwrócił tym samym uwagę na dysproporcję sięgającą około 6 tys. zł na niekorzyść pracowników prezydenta.

„Jeśli ktoś ośmiela się twierdzić, że pracownicy Kancelarii Prezydenta za dużo zarabiają, odsyłam do twardych faktów” – przekonywał Zbigniew Bogucki.

Warto jednak zaznaczyć, że przywołane przez szefa kancelarii kwoty z Sejmu są już historyczne. Z tego powodu nie oddają one obecnych relacji płacowych między obiema instytucjami państwowymi.

Brak podwyżek w Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki obwinia Sejm

W trakcie obrad komisji Zbigniew Bogucki przekazał także informację o zamrożeniu części płac. Okazało się, że podlegli mu urzędnicy nie dostali zaplanowanych na 2026 rok podwyżek w wysokości trzech procent.

Zdaniem prezydenckiego ministra jest to bezpośredni skutek działań parlamentu, który okroił tegoroczny budżet Kancelarii Prezydenta. Przez te cięcia w kasie urzędu zabrakło funduszy na waloryzację pensji, którą objęto przecież resztę zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej.

Bogucki zaznaczył przy tym wyraźnie, że problem ten nie dotyka głowy państwa, ministrów ani prezydenckich doradców, ale zwykłych pracowników realizujących bieżące zadania administracyjne.

W ocenie szefa kancelarii taka sytuacja jest dowodem na niesprawiedliwe traktowanie tej grupy zawodowej na tle pozostałych urzędników opłacanych z budżetu państwa.

Kierownictwo urzędu zamierza zrekompensować te straty w planie finansowym na kolejny rok. W nowym projekcie budżetu zabezpieczono pieniądze na wyrównania dla pracowników, których ominęła podwyżka zaplanowana od 1 stycznia 2026 roku.

Dziennikarze „Faktu” postanowili dokładniej zbadać sprawę zamrożonych płac i wysłali do Kancelarii Prezydenta dodatkowe pytania w tej kwestii. Do momentu opublikowania tekstu redakcja nie doczekała się jednak żadnego stanowiska urzędu.

Budżet Kancelarii Prezydenta na 2027 rok. Wydatki wzrosną do 359,5 mln zł

Dyskusja wokół urzędniczych pensji rozgorzała przy okazji procedowania założeń budżetowych na 2027 rok.

Plan finansowy Kancelarii Prezydenta zakłada przyszłoroczne wydatki rzędu 359,5 mln zł, co przy obecnym budżecie wynoszącym około 312,7 mln zł oznacza skok zapotrzebowania o niemal 47 mln zł.

Głównym czynnikiem generującym wyższe koszty są właśnie płace. Na fundusz wynagrodzeń osobowych zaplanowano pulę większą o 25,9 mln zł.

Prezydencka administracja tłumaczy konieczność zwiększenia nakładów finansowych kilkoma konkretnymi powodami.

• Kwotę 1,9 mln zł przeznaczono na trzyprocentową waloryzację pensji w sferze budżetowej, którą zaplanowano na 2027 rok.

• Dodatkowe 4 mln zł pochłoną wyższe pensje wynikające ze zmiany przepisów o wliczaniu umów zlecenia oraz własnej działalności gospodarczej do ogólnego stażu pracy.

• Kolejne fundusze są niezbędne do implementacji dyrektyw Unii Europejskiej nakazujących transparentność i zrównanie płac kobiet oraz mężczyzn.

• W budżecie ujęto również środki na zrekompensowanie pracownikom kancelarii braku podwyżek w 2026 roku.

W omawianym publicznie zestawieniu zabrakło jednak szczegółowego rozbicia kwotowego dla dwóch ostatnich punktów.

Wyższe zapotrzebowanie na środki nie wynika wyłącznie z rosnących kosztów pracy. Urząd zamierza również zwiększyć nakłady na inwestycje obejmujące remonty i unowocześnienie zarządzanych budynków.

Z wcześniejszych informacji zdobytych przez dziennik „Fakt” wynika, że wydatki majątkowe pójdą w górę o 18,3 mln zł. Pieniądze te mają zostać przeznaczone między innymi na unowocześnienie systemów bezpieczeństwa w prezydenckim ośrodku w Promniku oraz na remonty w pozostałych nieruchomościach kancelarii.

Posłowie chcą cięć w budżecie Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki broni wydatków

Zaproponowany przez Kancelarię Prezydenta plan finansowy już od kilku tygodni budzi gorące emocje w gmachu przy ulicy Wiejskiej.

Na wcześniejszym etapie prac eksperci z Biura Analiz Sejmowych sygnalizowali, że tak duże zwiększenie budżetu wymaga dokładnego uargumentowania. Z kolei posłowie reprezentujący Koalicję Obywatelską otwarcie zapowiadali weryfikację przedstawionych wyliczeń i szukanie potencjalnych cięć.

Szef prezydenckiej administracji stanowczo sprzeciwia się dalszemu okrajaniu funduszy. Zbigniew Bogucki argumentuje, że poprzednie redukcje uderzyły bezpośrednio w portfele szeregowych pracowników, pozbawiając ich należnych podwyżek.

Pałac Prezydencki znajduje się w grupie instytucji posiadających pewną autonomię przy tworzeniu własnych planów finansowych. Choć Rada Ministrów musi włączyć taki projekt do ustawy budżetowej bez własnych korekt, to ostateczny głos należy do posłów, którzy mogą modyfikować kwoty w trakcie prac w parlamencie.

Wyliczenia przedstawione na 2027 rok są na razie jedynie propozycją. Faktyczny poziom finansowania urzędu rozstrzygnie się dopiero podczas sejmowych głosowań nad ustawą budżetową.

Spór o fundusze na funkcjonowanie urzędu głowy państwa wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. O ile prezydenccy ministrowie walczą o większe przelewy pod hasłem wyrównania urzędniczych pensji, o tyle parlamentarzyści zamierzają szczegółowo prześwietlić zasadność tak dużego wzrostu kosztów.

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