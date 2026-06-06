Nowy sondaż o Marcie Nawrockiej. Wiemy, jak Polacy oceniają pierwszą damę

Eksperci SW Research sprawdzili w sondażu dla „Wprost”, jak Polacy oceniają poczynania małżonki prezydenta Karola Nawrockiego. Pierwsza dama zdobyła aprobatę u 48 procent badanych. Dokładnie 18,7 procent osób oceniło ją „zdecydowanie dobrze”, a wariant „raczej dobrze” wskazało 29,2 procent respondentów. Krytyczne stanowisko zajął co czwarty obywatel (25,6 procent). W tym gronie 9,3 procent wybrało opcję „zdecydowanie źle”, natomiast odpowiedź „raczej źle” kliknęło 16,3 procent pytanych. Sporo, bo aż 26,5 procent uczestników, w ogóle nie potrafiło zająć stanowiska w tej materii.

Głębsza analiza danych ankietowych dowodzi, że płeć nie odgrywa wielkiej roli w ocenie żony prezydenta. Pozytywny głos oddało 48 procent kobiet oraz 47,9 procent mężczyzn. Zdecydowanie najsilniejsze poparcie żona głowy państwa zebrała wśród młodzieży, ponieważ aż 57,9 procent ankietowanych poniżej 24. roku życia patrzy na nią bardzo przychylnie. Najsłabsze statystyki pojawiły się u obywateli po pięćdziesiątce, choć tam wciąż dominują entuzjaści (43,6 procent w stosunku do 29 procent przeciwników). Pod kątem ukończonych szkół Marta Nawrocka bryluje u absolwentów zawodówek (50,2 procent dobrych ocen). Najwyższy odsetek krytyki (31,8 procent) wykazali natomiast ankietowani z wykształceniem podstawowym.

Wielkość miejsca zamieszkania również warunkuje odbiór pierwszej damy. Najwyższy wynik (55,7 procent) żona prezydenta uzyskała u mieszkańców obszarów wiejskich. W ośrodkach od 200 do 499 tysięcy obywateli poparcie spada do 40,3 procent. Rekordowy odsetek głosów na nie zarejestrowano w miastach z populacją 20-99 tysięcy (29,8 procent niezadowolonych) oraz w wielkich aglomeracjach powyżej 500 tysięcy osób (29,2 procent).

Przytaczane badanie SW Research zrealizowano między 2 a 3 czerwca 2026 roku. Wykorzystano do tego celu panel ankietowy online, obejmując łącznie 837 rzetelnych wywiadów z odpowiednio dobraną, reprezentatywną grupą pełnoletnich Polaków.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie