Zakończył się remont połowy bliźniaka na warszawskim Żoliborzu, dzięki czemu 77-letni Jarosław Kaczyński mógł ponownie zamieszkać w swojej części budynku.

Do wyremontowanej części nieruchomości wprowadził się nowy właściciel, Andrzej Bobiński z rodziną, który mimo wcześniejszych wątpliwości cieszy się z zakupu.

Nowy mieszkaniec żoliborskiego domu bardzo dobrze ocenia dotychczasowe relacje z prezesem PiS.

Dom Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. Nowi sąsiedzi zakończyli gruntowny remont

Jesienią dobiegła końca gruntowna modernizacja drugiej połowy bliźniaka na warszawskim Żoliborzu, która wcześniej zmieniła właściciela. Pozwoliło to 77-letniemu prezesowi PiS na powrót do domu w październiku, po tym jak pod koniec 2025 roku wyprowadził się z kotami do swojego ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego. Przez ten czas sąsiednia część budynku przeszła całkowitą metamorfozę, zyskując duże okna oraz nową elewację. Nowy właściciel połowy bliźniaka, Andrzej Bobiński, zamieszkał w wyremontowanym lokalu wraz z rodziną w ostatnią sobotę.

Mężczyzna w rozmowie z „Super Expressem” przyznał, że przed transakcją zdawał sobie sprawę, kto mieszka za ścianą.

„Dosyć długo szukaliśmy domu z odpowiednią liczbą sypialni, ponieważ mamy trójkę dorastających dzieci. Ten budynek sprzedawany był w naprawdę przyzwoitej cenie, więc pomimo drobnych obaw zdecydowaliśmy się na transakcję” – opowiada Andrzej Bobiński „Super Expressowi”. „Z decyzją o zakupie wstrzymaliśmy się do wyników wyborów w 2023 r., które ostatecznie przekonały nas do zakupu” – mówi rozmówca dziennika.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński na miesięcznicy smoleńskiej 10 listopada 2026

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Andrzej Bobiński o relacjach z Jarosławem Kaczyńskim. Jak wygląda sąsiedztwo z prezesem PiS?

Właściciel wyremontowanej połowy budynku opisuje również kulisy porozumiewania się z liderem Prawa i Sprawiedliwości w trakcie prac budowlanych.

„Choć do tej pory nasza komunikacja odbywała się przez jego mecenasa, to musimy podkreślić, że dotychczasowa współpraca dobrosąsiedzka jest naprawdę bardzo pozytywna – konstruktywna i bardzo ludzka. Przy okazji naszego remontu większość kwestii udawało nam się dogadywać bez żadnego problemu” – opowiada Bobiński. „Nasz sąsiad jest osobą publiczną, ale dotychczasowe kontakty dają nadzieję, że nie będziemy sobie zanadto przeszkadzać w funkcjonowaniu. Chcemy mieć z nim normalne, dobrosąsiedzkie relacje” – dodaje nowy sąsiad lidera PiS.