Czerwone napisy na trzech pomnikach w Warszawie

Czerwone napisy pojawiły się na Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu oraz Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. Na pomnikach umieszczono także naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów o ukraińskiej formacji historycznej, do której nawiązywały napisy. Policjanci analizowali informacje i sprawdzali powiązania między zdarzeniami. Podobny sposób działania, użyty kolor farby oraz treść napisów wskazywały, że sprawy mogą być ze sobą związane.

Dwaj zatrzymani mieli nanieść napisy na pomnikach

Policjanci z Ursynowa i Mokotowa, prowadząc postępowanie w sprawie oszustw polegających na podszywaniu się, zgromadzili materiał pozwalający powiązać dwóch zatrzymanych z pomalowaniem pomników. Z ustaleń wynika, że w nocy z 13 na 14 listopada mieli wspólnie nanieść napisy na trzech pomnikach. Za naniesienie napisów mieli otrzymać łącznie 1000 zł. Zlecenia i wskazówki dotyczące ich treści miały być przekazywane za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Zarzuty wobec 32-latka i 16-latka

32-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, znieważenia pomnika oraz oszustwa. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Według ustaleń policji 16-letni obywatel Ukrainy miał również uczestniczyć w pomalowaniu pomników i oszustwach polegających na podszywaniu się. Decyzją sądu rodzinnego został on umieszczony na 3 miesiące w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym.

Policja ustaliła, kto miał zlecać naniesienie napisów

Śledczy ustalili, że wykonanie napisów miało być zlecone, a pieniądze przekazywane przez inne osoby. Policjanci sprawdzali powiązania między osobami, rachunkami i numerami telefonów, współpracując między innymi z funkcjonariuszami z Nowego Sącza i Wrocławia. W Nowym Sączu zatrzymano 24-letniego obywatela Ukrainy oraz jego 19-letniego brata. We Wrocławiu zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, a w jego mieszkaniu ujawniono sprzęt elektroniczny, karty bankomatowe i narkotyki.

Zarzuty i deportacja podejrzanych

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej. 31-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, organizowania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz znieważenia pomnika, a 24-latek zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w działalności obcego wywiadu i znieważenia pomnika. Sąd nie zastosował wobec nich środków zapobiegawczych. Następnie wobec obu mężczyzn złożono wnioski o deportację. Mężczyźni zostali przekazani Straży Granicznej i opuścili już Polskę. Z kolei 19-latek został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju i kontaktowania się z osobami związanymi ze sprawą. Śledztwo nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Źródło: Policja.pl