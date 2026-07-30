Niezidentyfikowany obiekt spadł na terytorium Polski. BBN i prezydent reagują na zdarzenie

W reakcji na wtargnięcie w naszą strefę powietrzną i uderzenie tajemniczego elementu w ziemię na terenie województwa lubelskiego odpowiednie komunikaty wystosowało natychmiast Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Urzędnicy przekazali wstępne raporty o działaniach podjętych przez najważniejsze urzędy w kraju nad Wisłą.

Według doniesień przekazanych przez kierującego tą kluczową instytucją Bartosza Grodeckiego głowa państwa od samego świtu prowadzi intensywne negocjacje z kluczowymi członkami rządu odpowiedzialnymi za zapewnienie najwyższego poziomu obronności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– Od wczesnych godzin porannych prezydent jest w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem – przekazał Bartosz Grodecki.

Prezydent Andrzej Duda konsultuje się z Donaldem Tuskiem oraz szefem MON

Kierownik instytucji zaznaczył jednocześnie, że pracownicy biura przez cały czas utrzymują nieprzerwaną łączność z najwyższymi rangą oficerami dowodzącymi armią oraz wszelkimi formacjami mundurowymi skierowanymi bezpośrednio do rozwikłania okoliczności tego bardzo niepokojącego zjawiska.

– Do Dyżurnej Służby Operacyjnej BBN spływają meldunki m.in. od Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – napisał szef BBN.

Delegat prezydenckiego BBN jedzie na miejsce upadku obiektu

Otoczenie Andrzeja Dudy z nieskrywaną uwagą czeka obecnie na kompleksowe zestawienie wszelkich informacji rzucających światło na dokładny przebieg tych nerwowych nocnych incydentów w naszym państwie.

– Oczekujemy precyzyjnych i szczegółowych informacji dotyczących całego przebiegu zdarzenia. W drodze, na miejsce zdarzenia jest przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego – dodał Bartosz Grodecki.

W okolicach niewielkiej miejscowości Tarnawa-Kolonia zlokalizowanej we wschodniej części kraju funkcjonariusze dokładnie przeczesują teren upadku niezbadanego dotąd przedmiotu. Warto odnotować, że dramatyczna sytuacja miała miejsce dokładnie w momencie prowadzenia przez siły rosyjskie zmasowanego i brutalnego ostrzału wymierzonego w zachodnie terytoria sąsiadującej z nami Ukrainy.

Jeszcze pod osłoną nocy w całym regionie dało się słyszeć głośne wycie syren ostrzegawczych, z kolei rodzime myśliwce zostały błyskawicznie poderwane do lotu w celu ścisłego patrolowania obszaru bezpośrednio przylegającego do potencjalnie niebezpiecznej wschodniej granicy państwowej.

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