Wrzuć 3 łyżki tego proszku do wody i namocz palniki. Brud zniknie w mig

Zabrudzone palniki w kuchence na gaz to popularny problem, który psuje wygląd urządzenia i negatywnie wpływa na gotowanie.

Oto prosta i sprawdzona metoda na pozbycie się nawet zaschniętego tłuszczu bez męczącego szorowania.

Zobacz, w jaki sposób przygotować mieszankę do czyszczenia palników i poznaj inne skuteczne triki!

Jak wyczyścić palniki kuchenki gazowej ze starych zabrudzeń? Sprawdzony domowy trik

Palniki naszej kuchenki z biegiem czasu pokrywają się uciążliwym brudem oraz przypalonym tłuszczem, z którym trudno poradzić sobie za pomocą tradycyjnego płynu i gąbki. To zjawisko znacząco pogarsza użyteczność sprzętu. Zabrudzenia sprawiają bowiem, że płomień nierównomiernie się rozprowadza, a to mocno komplikuje codzienne przygotowywanie potraw. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie tych elementów – warto robić to przynajmniej raz na tydzień. Oczywiście najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest natychmiastowe usuwanie wszelkich plam i resztek, zanim te zdążą zaschnąć i na dobre przywrzeć do powierzchni. Regularność sprawi, że sprzęt nie tylko będzie dobrze wyglądał, ale przede wszystkim bez zarzutu działał. W jaki zatem sposób szybko i skutecznie doprowadzić palniki kuchenki gazowej do ładu? Istnieje rewelacyjny domowy patent, który poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi, zaschniętymi zabrudzeniami.

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Wsyp 3 łyżki do wrzątku i zanurz przypalone palniki kuchenki gazowej. Tłuszcz i osad zejdą same

Jedną z najbardziej niezawodnych i domowych metod na dokładne wyczyszczenie palników z przypalonego tłuszczu jest przygotowanie roztworu z dodatkiem sody oczyszczonej. To właśnie ona od lat uchodzi za genialny środek w walce z uporczywymi zabrudzeniami. Zastosowanie tego triku jest banalnie proste. Wystarczy przygotować 2 litry gorącej wody, wsypać do niej 3 pełne łyżki sody i dodać zaledwie 1 łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Brudne elementy kuchenki należy zanurzyć w takiej mieszance i zostawić na około 30 minut. Gdy czas upłynie, wystarczy wziąć gąbkę lub starą szczoteczkę do zębów i przetrzeć palniki – przypalony osad powinien bez problemu dać się usunąć. Na koniec wystarczy jedynie przepłukać wszystko pod bieżącą wodą i dokładnie wytrzeć do sucha.

Jakie są inne skuteczne sposoby na czyszczenie palników?

Kolejnym niezwykle przydatnym domowym rozwiązaniem na wyczyszczenie palników z kuchenki gazowej jest użycie tabletki do zmywarki. Wystarczy rozpuścić ją w naczyniu z gorącą wodą, a następnie zanurzyć w niej zabrudzone elementy na około pół godziny. Po wyjęciu wystarczy tylko delikatnie przetrzeć je gąbką. Cały proces czyszczenia odbywa się niemal bez szorowania. Sukces tej metody tkwi w tym, że kapsułki do zmywarki są pełne mocnych detergentów i enzymów, które doskonale rozbijają cząsteczki tłuszczu i uciążliwego brudu. Dodatkowo gorąca woda świetnie potęguje ten efekt i przyspiesza działanie zawartych w nich składników aktywnych.