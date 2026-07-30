Magdalena Sobkowiak-Czarnecka o nocnym alarmie. Co Polacy mają robić, gdy zawyją syreny?

Do sytuacji odniosła się wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Podczas wywiadu z Marcinem Zaborskim w Radiu ZET podkreśliła, że użycie systemu ostrzegania nie było dziełem przypadku. Decyzję podjęto po konsultacjach służb ze stroną wojskową.

Taka decyzja została podjęta przez odpowiednie służby po kontakcie ze stroną wojskową

Zagrożenie komunikowane było przez kilkanaście minut. W tym czasie mieszkańcy słyszeli długi, modulowany dźwięk, który oznacza początek alarmu. Pojawia się jednak kluczowe pytanie o właściwe postępowanie w takich momentach.

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Co robić, gdy zawyją syreny alarmowe?

Wiceministra Sobkowiak-Czarnecka jednoznacznie określiła pierwszą reakcję, jakiej oczekuje się od obywateli. Wskazała na konieczność korzystania ze sprawdzonych kanałów przekazu informacji.

Przede wszystkim radio, telewizja, wiarygodne źródła informacji i czekanie na informacje.

Zaznaczyła w Radiu ZET, że system alarmowy jest wielopoziomowy. Syreny są tylko jednym z elementów szerszego mechanizmu ostrzegania, który obejmuje również inne formy komunikacji z mieszkańcami.

Pamiętajmy o tym, że mamy kilka poziomów tych alertów. Syreny to jest jedna z możliwości. Informacja przez megafony, potem informacje nadawane w środkach masowego przekazu, czy kwestia bezpośrednich komunikatów.

Mimo to, sygnały dźwiękowe pozostają najszybszym rozwiązaniem do powiadamiania o potencjalnym niebezpieczeństwie. Wiceszefowa resortu obrony ujawniła, że nocna sytuacja była związana z dwoma groźnymi incydentami podczas rosyjskiego ostrzału Ukrainy.

Pierwsza sytuacja, kiedy sojusznicy razem z polskimi siłami zbrojnymi zlokalizowali możliwą trajektorię jednego z pocisków w stronę polską, jednak zostało zauważone, że zmieniła ona swoją trajektorię, wróciła na stronę Ukrainy nie przekraczając naszej granicy.

Wyjaśniła, że drugi przypadek wymagał użycia polskich myśliwców. Zauważono obiekt zmierzający w stronę granicy, co spowodowało start F-16. Po utracie z nim kontaktu do poszukiwań skierowano śmigłowiec Mi, który wskazał ewentualne miejsce upadku. Na ten moment nie było możliwe potwierdzenie, jaki to był obiekt.

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Odnotowano, że obiekt przesuwa się w stronę polską, została podjęta decyzja o poderwaniu F-16. Potem stracono kontakt z obiektem, wysłano na miejsce śmigłowiec Mi do lokalizacji. Ten śmigłowiec Mi zlokalizował miejsce, w którym prawdopodobnie ten obiekt spadł.

Czy obywatele wiedzą jak reagować?

Punktem wyjścia do rozmowy była ankieta wśród słuchaczy Radia ZET dotycząca świadomości zasad zachowania podczas alarmu. Nabiera to szczególnego sensu w kontekście niedawnych zdarzeń z Lubelszczyzny. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przywołała materiały edukacyjne rozesłane przez rząd.

Do każdego Polskiego trafił poradnik bezpieczeństwa, gdzie krok po kroku opisujemy wszystko, co robić w danej sytuacji. To było wiele razy wyśmiewane, pytane po co to robimy, właśnie po to to robimy, żeby w takiej sytuacji mieszkańcy wiedzieli co robić.

Działania wokół wschodniej granicy udowodniły, że świadomość procedur jest równie istotna co same metody powiadamiania. Zgodnie ze słowami wiceministry w Radiu ZET, absolutną podstawą jest zachowanie spokoju, obserwacja oficjalnych źródeł oraz unikanie plotek.

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