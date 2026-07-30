Zatrzymanie oszusta w Białymstoku. 42-latek próbował wyłudzić od seniora 100 tysięcy złotych

Metoda na sepsę w Białymstoku

Policjanci z białostockiego komisariatu trzeciego oraz funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej przerwali próbę oszustwa, do której doszło 30 lipca 2026 roku. Do 85-letniego mieszkańca zadzwoniły osoby podające się kolejno za synową, lekarza oraz syna. Senior usłyszał, że jego bliska osoba pilnie potrzebuje leku ze względu na zachorowanie na sepsę. Zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez telefon, żona mężczyzny udała się do szpitala na rzekome badania, a on sam przygotował kwotę 100 000 zł dla kuriera.

Policjanci czekali w mieszkaniu 85-latka

Funkcjonariusze pojawili się w domu seniora przed przekazaniem pieniędzy i wyjaśnili mu, że ma do czynienia z przestępcami. Mundurowi zdecydowali się poczekać na oszusta wewnątrz lokalu. Gdy po kilku minutach 42-latek zadzwonił do drzwi i wszedł do środka po gotówkę, został natychmiast zatrzymany. Mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego trafił w ręce policji bezpośrednio podczas próby przejęcia zgromadzonych oszczędności.

Tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny

Podczas prowadzonych czynności policjanci ustalili, że zatrzymany tego samego dnia usiłował okraść także pewne małżeństwo w Białymstoku. W tamtym przypadku potencjalne ofiary uchronił kontakt z członkiem rodziny, co pozwoliło zapobiec utracie pieniędzy. 42-latek usłyszał dwa zarzuty usiłowania oszustwa. Decyzją sądu mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, a za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl