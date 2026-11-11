Nietypowy transparent na Marszu Niepodległości. Młodzież Wszechpolska uderza w Donalda Tuska

Transparent Młodzieży Wszechpolskiej na Marszu Niepodległości. Nawiązano do gry GTA i Donalda Tuska

W pobliżu Stadionu Narodowego, na barierkach stołecznego mostu Poniatowskiego, zawisł przyciągający wzrok baner dużych rozmiarów. Autorstwo tej instalacji nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ na grafice stylizowanej na okładkę gry „Grand Theft Auto” umieszczono logotyp Młodzieży Wszechpolskiej.

Twórcy plakatu nawiązali do najgłośniejszych afer oraz wizerunkowych potknięć gabinetu Donalda Tuska. Umieszczono tam postać łudząco podobną do Michała Kołodziejczaka, która zażywa narkotyki, a także mężczyznę z cygarem przypominającego Dawida Kacprzyka. Na banerze znalazł się również cyborg w charakterystycznych okularach, wzorowany na Barbarze Mróz-Gorgoń, oraz budynek Trybunału Konstytucyjnego. Przed jego gmachem stoi podpisany z nazwiska sędzia Żurek z kijem bejsbolowym, trzymający na smyczy kobietę przypominającą sędzię Annę Korwin-Piotrkowską.

Nad wszystkimi postaciami góruje wizerunek Donalda Tuska w turbanie, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do jego niedawnej wizyty w Indiach. Centralne miejsce zajmuje napis „Gang Tuska Atakuje” wykonany charakterystycznym krojem pisma, którego pierwsze litery tworzą doskonale znany graczom skrót GTA. Pod tą nazwą kryje się słynna seria gier o tematyce gangsterskiej, a jej najnowsza część ma zadebiutować na rynku jeszcze w listopadzie. O nadchodzącej premierze przypominają zresztą liczne billboardy reklamowe utrzymane w identycznej estetyce.

Marsz Niepodległości 2026 w raportach policji. Służby podsumowują przebieg zgromadzenia

Chociaż wspomniany baner trudno uznać za wybitnie wyszukany, to wyróżnia się on dopracowaną szatą graficzną i stanowi jeden z nielicznych nietypowych akcentów podczas tegorocznego marszu, który upływa w bardzo spokojnej atmosferze.

Służby porządkowe jako jedyne poważniejsze wykroczenie wskazały odpalenie środków pirotechnicznych w rejonie ronda Dmowskiego, mimo obowiązującego tego dnia w stolicy oficjalnego zakazu ich używania. „Zatrzymujemy osoby, które łamią zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Obserwujemy, że to się niestety często zdarza w trakcie zgromadzenia. Na razie zatrzymanych w tej sprawie jest kilka osób. Interweniujemy też w związku z posiadaniem nielegalnych środków odurzających” – przekazał Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Odnotowaliśmy także przynajmniej trzy przypadki łamania zakazu używania dronów nad zgromadzeniem. Nasze działania związane z zabezpieczeniem marszu wciąż trwają. Będziemy je prowadzić aż do zakończenia zgromadzenia — dodał.

Interwencja karetki na Marszu Niepodległości i dane o frekwencji w Warszawie

Do groźnego zdarzenia doszło nieco wcześniej w ścisłym centrum stolicy, gdzie jedna z kobiet biorących udział w przemarszu dostała ataku padaczki. Wysłany na miejsce zespół ratownictwa medycznego miał problem z przejazdem przez gęsty tłum. Wówczas załodze karetki pomógł przypadkowy mężczyzna, który wszedł na dach szybu windowego przy stacji metra i z góry nawigował pojazd uprzywilejowany.

Według wyliczeń organizatorów w wydarzeniu wzięło udział nawet milion osób, natomiast policyjne szacunki mówią o frekwencji na poziomie od 200 do 250 tysięcy uczestników. Czoło i koniec pochodu dotarły już na błonia Stadionu Narodowego, dzięki czemu w centrum Warszawy przywracany jest normalny ruch drogowy oraz komunikacja miejska.