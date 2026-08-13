Nie żyje Zhu Rongji. Były premier Chin zmarł w wieku 97 lat

Odszedł Zhu Rongji, dawny szef chińskiego rządu, który miał kluczowy wpływ na gospodarczą transformację kraju. Miał 97 lat.

Zasłynął bezkompromisowym stylem i stanowczą walką z łapownictwem, a także przeprowadził gruntowne reformy państwowych przedsiębiorstw i doprowadził Chiny do Światowej Organizacji Handlu.

Przeczytaj, jak jego zdecydowane kroki ukształtowały obecną potęgę gospodarczą Chin i dowiedz się, co kryło się pod pojęciem „konstrukcja z wytłoczyn tofu”!

Nie żyje Zhu Rongji. Polityk zmarł w Pekinie

Wiadomość o śmierci byłego szefa rządu przekazała państwowa agencja prasowa Xinhua. Zhu Rongji odszedł w Pekinie, mając 97 lat.

Jak przekazano w oficjalnym oświadczeniu, przyczyną śmierci była choroba. Władze w Pekinie nazwały zmarłego „wybitnym członkiem Partii, wiernym bojownikiem komunistycznym i znakomitym przywódcą Partii i państwa”.

Zhu Rongji kierował pracami chińskiego gabinetu w latach 1998-2003. Słynął z surowego podejścia, otwartej krytyki korupcji i stanowczych działań w sferze gospodarczej.

Zhu Rongji bezlitośnie punktował korupcję urzędników

Już w pierwszych dniach sprawowania urzędu głośno mówił o przekrętach urzędniczych, pogłębiających się podziałach społecznych i plagach łapownictwa.

Polityk wprowadził do powszechnego użytku frazę „konstrukcja z wytłoczyn tofu”. Za pomocą tego sformułowania piętnował wadliwie zrealizowane projekty budowlane, które uważał za efekt korupcji i braku rzetelności.

Premier nie wahał się uderzać w lokalnych decydentów. Zbudował w ten sposób wizerunek polityka surowego, ale zdeterminowanego do wprowadzania radykalnych reform.

Zhu Rongji przebudował chińską gospodarkę

Przed objęciem teki premiera, Zhu nadzorował kwestie gospodarcze jako wicepremier. Jednym z filarów jego programu była głęboka restrukturyzacja firm państwowych.

Likwidacja przynoszących straty fabryk wiązała się z ogromnymi zwolnieniami pracowników. Te trudne decyzje miały jednak uporządkować finanse państwa i przygotować Chiny na globalną ekspansję.

To za jego rządów, w 2001 roku, Państwo Środka dołączyło do Światowej Organizacji Handlu. Był to kluczowy krok na drodze do integracji chińskiej gospodarki z rynkami międzynarodowymi.

Zhu Rongji: od inżyniera z dyplomem Tsinghua do szefa rządu

Przyszły premier przyszedł na świat w 1928 roku. Ukończył studia na renomowanym Uniwersytecie Tsinghua, uzyskując tytuł inżyniera elektryka.

Swoją polityczną drogę w Komunistycznej Partii Chin rozpoczął jeszcze przed proklamowaniem Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas rewolucji kulturalnej został zesłany na prowincję, jednak z czasem zrehabilitowano go i pozwolono mu powrócić do administracji państwowej.

W latach osiemdziesiątych pełnił funkcję burmistrza Szanghaju. Miał ogromny wkład w proces przemiany tego miasta w czołowe centrum finansowe kontynentu azjatyckiego.

Na czele chińskiego rządu stał nieprzerwanie do marca 2003 roku.

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