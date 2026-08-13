Do Senatu wpłynęła petycja. Polacy chcą nowego święta w kalendarzu

Dzień Prababci i Pradziadka w Polsce. Petycja wpłynęła do Senatu

Autorki petycji zwracają się do senatorów z prośbą o docenienie roli, jaką w rodzinach odgrywają pradziadkowie. Dokument, który trafił do wyższej izby parlamentu, zawiera emocjonalny apel o wyznaczenie jednego dnia w roku poświęconego najstarszemu pokoleniu. Sygnatariuszki argumentują, że takie święto stanowiłoby dowód uznania dla ich obecności i zaangażowania w życie najmłodszych członków rodziny.

Sonda Czy Dzień Prababci i Pradziadka powinien zostać wprowadzony? Tak Nie Wszystko mi jedno

- My, prababcie, wnosimy tę petycję z potrzeby serca. Nie prosimy o wiele. Prosimy o jeden dzień w roku, w którym najstarsze pokolenie rodziny – prababcie i pradziadkowie – zostanie dostrzeżone, docenione i symbolicznie uhonorowane

Inicjatorki podkreślają, że nie zależy im na wprowadzaniu zwyczaju kupowania drogich prezentów czy organizowania wielkich przyjęć. Zgodnie z ich założeniami, Dzień Prababci i Pradziadka miałby opierać się na drobnych gestach. Wskazują, że wystarczyłaby rozmowa telefoniczna, odwiedziny czy przygotowanie laurki przez dzieci, a także spotkania w szkołach, które dawałyby okazję do dzielenia się rodzinnymi historiami.

- Chciałybyśmy, aby był dniem pamięci, uśmiechu, telefonu, laurki, odwiedzin, wspólnego zdjęcia, rodzinnej herbaty albo szkolnego spotkania, podczas którego dzieci mogłyby poznać historie swoich najstarszych bliskich

Dzień Prababci i Pradziadka. Kiedy mogłoby wypadać nowe święto?

Dokładny termin nowego święta nie jest jeszcze znany, ale pomysłodawczynie proponują, by obchody zaplanować na wrzesień. Wybór tego jesiennego miesiąca ma podkreślać dojrzałość i doświadczenie życiowe najstarszych członków rodziny. Projekt zdobył już przychylność ważnych instytucji państwowych i edukacyjnych. Poparcie dla pomysłu wyraziła między innymi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz warszawski Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc.

Ustanowienie Dnia Prababci i Pradziadka może jednak wiązać się z trudnościami proceduralnymi. Jak zaznacza „Rzeczpospolita”, funkcjonujące obecnie Dzień Babci i Dzień Dziadka nie są oficjalnymi świętami państwowymi i nie widnieją w przepisach prawa. Obchodzi się je w Polsce wyłącznie ze względu na utrwaloną tradycję. Nie jest jasne, jak Senat podejdzie do nowej petycji – czy poprze ją na zasadzie nieformalnego zwyczaju, czy spróbuje wprowadzić stosowne regulacje prawne.