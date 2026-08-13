Grzegorz Braun znowu ma problemy. Sąd wznawia śledztwo w sprawie ukraińskiej flagi na Kopcu Kościuszki

Temat usunięcia przez Grzegorza Brauna ukraińskich barw z Kopca Kościuszki znów angażuje krakowskich śledczych, choć wcześniej śledztwo zostało oficjalnie zakończone .

. Wymiar sprawiedliwości odrzucił postanowienie prokuratury, zlecając dogłębną weryfikację incydentu w kontekście zniszczenia cudzej własności oraz propagowania nienawiści.

Organy ścigania zapraszają na przesłuchania nowe osoby, ale wciąż pozostaje tajemnicą, czy głośny incydent zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

Powtórna weryfikacja akt sprawy to efekt skutecznego zażalenia, które złożył w tej sprawie zarządca krakowskiego obiektu historycznego .

. Kluczowym elementem wznowionego postępowania będzie analiza internetowych wpisów polityka pod kątem podsycania nastrojów ksenofobicznych.

Działacze Konfederacji już otrzymują wezwania na policję, co zwiastuje dynamiczny rozwój wydarzeń w najbliższych miesiącach.

Śledczy wracają do incydentu z Grzegorzem Braunem na Kopcu Kościuszki

Temat, który wydawał się definitywnie zakończony, znowu wylądował na biurkach krakowskich organów ścigania. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych zajść z pierwszych dni czerwca 2024 roku, kiedy to doszło do awantury na krakowskim Kopcu Kościuszki.

Polityk Konfederacji wrzucił wtedy do internetu film relacjonujący cały incydent, co ostatecznie doprowadziło do interwencji funkcjonariuszy policji. Głównym powodem zamieszania było usunięcie ukraińskich barw narodowych, a dodatkowo zgłoszono wtedy dewastację infrastruktury monitoringu oraz samego masztu.

W tamtym czasie parlamentarzysta zamieścił w sieci następujący wpis:

"Flagę UKR, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie".

Lipiec 2025 roku przyniósł formalne zakończenie tego dochodzenia. Prokuratorzy prowadzący sprawę doszli do wniosku, że w opisywanym przypadku nie doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawa karnego.

Sąd odrzuca umorzenie w sprawie Grzegorza Brauna

Z takim finałem sprawy stanowczo nie chciał pogodzić się Komitet Kopca Kościuszki, który wniósł oficjalne zażalenie na postanowienie śledczych. W lutym 2026 roku wymiar sprawiedliwości przychylił się do tego wniosku, kasując decyzję o umorzeniu i zlecając ponowne zbadanie wszystkich okoliczności incydentu.

Przedstawiciel Sądu Okręgowego w Krakowie do spraw karnych, sędzia Maciej Czajka, skomentował sytuację w rozmowie z telewizją TVN24:

"W uzasadnieniu postanowienia sąd wskazał, że zachowanie sprawcy wymaga ponownej analizy pod kątem nawoływania do nienawiści i uszkodzenia mienia w tym rozważenia czy zamieszczanie w mediach społecznościowych stygmatyzujących komentarzy, a także demonstracyjne zerwanie flagi nie miało na celu wzbudzania oraz podsycania nienawiści na tle różnic narodowościowych".

Jak informują członkowie Konfederacji Korony Polskiej, organy ścigania rozpoczęły już rozsyłanie zaproszeń na rozmowy. W ostatnich dniach lipca swoje wyjaśnienia składał przed śledczymi między innymi Daniel Grelak, kierujący regionalnymi oddziałami tej formacji politycznej. Dochodzenie opiera się na artykule 256 paragraf 1 Kodeksu karnego, który dotyczy inicjowania konfliktów na tle różnic narodowościowych. Prokuratorzy sprawdzają również ewentualne przypadki celowego niszczenia cudzego mienia. Na ten moment trudno wyrokować, czy to odnowione postępowanie zaowocuje sformułowaniem konkretnych zarzutów karnych.

Poniżej znajduje się zestawienie fotografii ilustrujących to wydarzenie.

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