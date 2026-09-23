Nawrocki w ONZ: Rosja grozi światu. To ta sama pycha co dawniej

Prezydent Polski podczas debaty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, że aktualne zachowanie Rosji wprost odnoszą się do nastrojów znanych z czasów tuż przed wybuchem dwóch poprzednich wojen światowych .

. Działania władz w Moskwie obejmujące otwartą agresję zbrojną oraz skomplikowane operacje hybrydowe stanowią wyraźne łamanie przepisów Karty Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzeni w Nowym Jorku politycy usłyszeli wyraźny apel o stworzenie solidarnego i zdecydowanego sojuszu, który odpowie na rosyjskie prowokacje oraz wymusi ostatecznie powrót do przestrzegania prawa międzynarodowego.

Karol Nawrocki punktuje imperialną politykę Rosji podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W trakcie osiemdziesiątej pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ polski przywódca nie szczędził niezwykle krytycznych słów pod adresem rosyjskich decydentów. Karol Nawrocki podkreślił, że trwające próby zbrojnego opanowania terytorium niepodległej Ukrainy oraz inne konfrontacyjne kroki ze strony Moskwy depczą podstawowe reguły funkcjonowania międzynarodowych społeczności, a zwłaszcza fundamentalne założenia Karty Narodów Zjednoczonych. Głowa państwa jasno zasugerowała, że takie nieodpowiedzialne postępowanie przypomina najgorsze zjawiska znane z kart historii.

Nawrocki dowodził przed międzynarodowym gremium, że reżim łamiący suwerenność innych państw opiera swoją politykę na skrajnie „neokolonialnej wizji świata” i odrzuca prawo narodów do samodzielnego decydowania o własnym losie. Nawrocki przypomniał również, że Rosja „wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych”.

🔴 Wystąpienie Prezydenta RP podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. https://t.co/BrMZPeoolB— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 23, 2026

ONZ powstała w odpowiedzi na największą tragedię w dziejach ludzkości – na II wojnę światowej. [...] W chwili gdy tworzono fundamenty, mój naród, ofiara dwóch totalitaryzmów znajdował się pod okupacją jednej z nich – Sowieckiej Rosji. Zadośćuczynienie za tamten czas i tamte winy nigdy nie zostało Polsce okazane. Brak rozliczenia tych zbrodni nie był jedynie historycznym zaniedbaniem. Stałe się sygnałem, że naruszanie prawa międzynarodowego, agresja, imperialna polityka mogą pozostać bez realnych konsekwencji. To właśnie ten brak sprawiedliwości ten swoisty grzech pierworodny powojennego porządku tworzy przestrzeń dla powrotu dawnych, agresywnych ambicji i metod działania - mówił prezydent Nawrocki.