Karol Nawrocki poleciał do USA. W planach spotkanie z Trumpem

Prezydent Karol Nawrocki odbywa właśnie wizytę w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z harmonogramem weźmie udział w okolicznościowej gali UFC Freedom 250, zorganizowanej niedaleko Białym Domu, by uczcić urodziny Donalda Trumpa.

Podczas tego zagranicznego wyjazdu przewidziano również bezpośrednie rozmowy z amerykańską głową państwa, czołowymi przedstawicielami Partii Republikańskiej oraz tamtejszą Polonią.

To właśnie to wydarzenie skłoniło ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, do publicznego zabrania głosu.

Obecność wojsk USA w Polsce. Radosław Sikorski nie ma wątpliwości

Dla szefa polskiej dyplomacji kluczowym tematem rozmów powinno być zwiększenie liczebności amerykańskich kontyngentów w naszym kraju.

Radosław Sikorski uważa, że dodatkowe amerykańskie jednostki muszą zostać ulokowane na wschodniej flance NATO, ponieważ to tam ryzyko dla bezpieczeństwa jest najbardziej odczuwalne.

– To numer jeden – stanowczo oświadczył minister, przemawiając na konferencji prasowej w Opolu.

Od kilku miesięcy władze w Warszawie intensywnie pracują nad zacieśnieniem relacji militarnych ze Stanami Zjednoczonymi.

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Zaskakujące słowa Sikorskiego o Ziobrze. Minister podnosi kwestię wizy

Według Sikorskiego drugim priorytetowym zagadnieniem do omówienia z Donaldem Trumpem jest sytuacja Zbigniewa Ziobry.

Minister spraw zagranicznych podkreślił, że były minister sprawiedliwości przebywa na terytorium USA, podczas gdy powinien tłumaczyć się przed krajowymi organami ścigania w Polsce.

Radosław Sikorski odniósł się także do dziennikarskiej wizy, która umożliwiła politykowi wjazd do Stanów Zjednoczonych.

– Zbigniew Z. nie jest dziennikarzem. Jest politykiem i posłem – stwierdził szef MSZ.

Apel do Donalda Trumpa w sprawie wizy dla byłego ministra

Minister Radosław Sikorski liczy na to, że prezydent Karol Nawrocki podniesie tę kwestię w trakcie wymiany zdań z przywódcą USA.

Zdaniem szefa MSZ bliscy partnerzy na arenie międzynarodowej nie powinni tolerować sytuacji, gdy osoby poszukiwane przez polskie służby funkcjonują za granicą dzięki dokumentom zdobytym w wątpliwy sposób.

Sikorski zasugerował, że administracja amerykańska powinna przeanalizować możliwość anulowania tej wizy.

Rząd przygotowuje się na więcej amerykańskich żołnierzy

Temat stacjonowania sił amerykańskich nad Wisłą staje się priorytetem. Szef rządu, Donald Tusk, przekazał wcześniej, że Polska szykuje odpowiednie zaplecze logistyczne oraz infrastrukturę na wypadek powiększenia amerykańskiego garnizonu.

Nie tak dawno szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wystąpił do strony amerykańskiej z inicjatywą budowy nowej, stałej amerykańskiej bazy wojskowej w naszym kraju.

Pojawiające się wcześniej spekulacje na temat ewentualnych przesunięć sił amerykańskich stacjonujących w Europie budziły uzasadniony niepokój analityków wojskowych.

Donald Trump deklarował dodatkowe siły dla Polski

Donald Trump w przeszłości zapowiadał, że Stany Zjednoczone mogą rozlokować w Polsce dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy.

Wszystko wskazuje na to, że kwestie militarne i bezpieczeństwo zdominują agendę polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych w nadchodzących miesiącach.

To tłumaczy, dlaczego każde spotkanie reprezentanta polskich władz z gospodarzem Białego Domu spotyka się z tak wielką uwagą.

Oczekiwania po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem są ogromne

Nadal brakuje szczegółów na temat tego, jakie efekty przyniosą dyskusje na linii Nawrocki – Trump, jednak oczekiwania opinii publicznej pozostają niezwykle wysokie.

Część komentatorów spodziewa się kolejnych zobowiązań sojuszniczych gwarantujących bezpieczeństwo Polsce, inni wypatrują reakcji w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Możliwe, że kluczowe wnioski poznamy już wkrótce.