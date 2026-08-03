Nawrocki podjął trzy decyzje o ułaskawieniu. Jedna dotyczy skazanego na dożywocie

Prezydent RP Karol Nawrocki podjął kontrowersyjne decyzje o skorzystaniu z prawa łaski wobec trzech kolejnych osób, co wywołało poruszenie.

Na wolność warunkowo wyjdzie osoba, która została wcześniej skazana na dożywotnie pozbawienie wolności za brutalne zabójstwo połączone z rozbojem.

Głowa państwa zdecydowała ponadto o darowaniu kary więzienia osobie skazanej za zniesławienie, a w innym przypadku o uchyleniu zakazu stadionowego.

Karol Nawrocki ponownie sięgnął po jedno ze swoich najważniejszych konstytucyjnych uprawnień. Jak poinformował Pałac Prezydencki, głowa państwa objęła aktem łaski trzy kolejne osoby. W każdym przypadku powód decyzji i rodzaj przestępstwa był zupełnie inny. Zdecydowanie największe emocje budzi ułaskawienie człowieka, który usłyszał wcześniej wyrok za zabójstwo i rozbój.

Karol Nawrocki warunkowo zwalnia skazanego na dożywocie

Wobec wspomnianego wyżej skazanego, który odsiadywał wyrok dożywocia, prezydent zastosował instytucję warunkowego, przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty zasądzonej kary.

Decyzja ta obwarowana jest jednak pewnymi warunkami. Ułaskawiony został objęty pięcioletnim okresem próby i w tym czasie będzie znajdował się pod nadzorem kuratora sądowego. Kancelaria Prezydenta, zgodnie z przyjętymi standardami, nie ujawniła tożsamości osób, których dotyczyły najnowsze decyzje głowy państwa.

Prezydent ułaskawił osobę skazaną za zniesławienie w mediach

Druga decyzja Karola Nawrockiego dotyczyła osoby, wobec której orzeczono karę więzienia za zniesławienie dokonane za pośrednictwem środków masowego przekazu.

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W tym przypadku prezydent postanowił całkowicie darować orzeczoną karę pozbawienia wolności. Argumentując ten krok, Kancelaria Prezydenta powołała się na względy humanitarne, zaawansowany wiek ułaskawionego oraz jego pogarszający się stan zdrowia. Dodatkowo podkreślono, że osoba ta w przeszłości położyła duże zasługi na rzecz przemian ustrojowych w Polsce.

Karol Nawrocki zdecydował o uchyleniu zakazu stadionowego

Trzeci akt łaski dotyczył osoby ukarananej za złamanie regulaminu imprezy masowej, polegające na przebywaniu w niewłaściwym sektorze. W tym przypadku Karol Nawrocki uchylił zakaz wstępu na takie wydarzenia oraz zdecydował o wcześniejszym zatarciu skazania. Głowa państwa uzasadniła tę decyzję dobrą opinią o skazanym oraz tym, że był to jednorazowy incydent.

Karol Nawrocki ułaskawił w sumie siedem osób

Od momentu objęcia urzędu, Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec siedmiu osób, natomiast pięć razy odmówił takiej interwencji. Pierwsze trzy pozytywne decyzje oraz pięć negatywnych zapadły jeszcze w lutym, a w kwietniu prezydent ułaskawił kolejną osobę.

Należy pamiętać, że akt łaski nie jest równoznaczny z uniewinnieniem i nie anuluje samego wyroku. Daje jednak prezydentowi możliwość złagodzenia lub darowania kary, odstąpienia od środków karnych czy też zarządzenia wcześniejszego zatarcia skazania. To suwerenna decyzja głowy państwa, która nie podlega weryfikacji przez żadne inne instytucje czy sądy.

Jedynym ograniczeniem nałożonym przez konstytucję na prezydenta w tej kwestii jest zakaz ułaskawiania osób skazanych prawomocnym wyrokiem Trybunału Stanu.

- – Prezydent rozpatruje każdą sprawę indywidualnie po zapoznaniu się z aktami – przekazał minister w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.

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