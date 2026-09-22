Melania Trump doceniła Martę Nawrocką. Polska pierwsza dama otrzymała zadanie specjalne

Marta Nawrocka wyróżniona przez Melanię Trump. Ważne wydarzenie w Polsce

Żona polskiego prezydenta otrzymała nowe, prestiżowe zadanie na arenie międzynarodowej. Marta Nawrocka ponownie nawiązuje współpracę z Melanią Trump. W trakcie wtorkowego (22 września) wystąpienia amerykańska pierwsza dama zapowiedziała, że w Polsce odbędzie się spotkanie w ramach koalicji „Kształtujemy Razem Przyszłość” („Fostering the Future Together”).

Regionalny szczyt ma zostać zorganizowany w naszym kraju już w okresie zimowym, a za jego przygotowanie odpowiedzialna będzie osobiście polska pierwsza dama.

Melania Trump wdzięczna polskiej pierwszej damie

Amerykańska pierwsza dama zabrała głos na temat koalicji w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się w Nowym Jorku. W swojej przemowie nawiązała do odbywającego się w marcu szczytu w Waszyngtonie, po którym uczestnicy inicjatywy zadeklarowali dalsze zaangażowanie.

– Gdy spotkaliśmy się w Białym Domu na inauguracyjnym spotkaniu inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, doświadczyliśmy czegoś bardzo niezwykłego. Nasi pierwsi małżonkowie byli zainspirowani, by działać i kilkoro z nich podjęło ważne zobowiązania – powiedziała Melania Trump.

Z ust Melanii Trump padły w tym kontekście specjalne podziękowania dla polskiej pierwszej damy, która ma podjąć się organizacji wspomnianego europejskiego zjazdu.

To kontynuacja wcześniejszych wspólnych działań. W marcu Marta Nawrocka poleciała do USA, by wziąć udział w inauguracji „Kształtujemy Razem Przyszłość”. Na szczyt przybyli wówczas delegaci z 45 krajów, a także przedstawiciele 28 firm z branży technologicznej. Polska delegacja przedstawiła na spotkaniu swoje pomysły na wdrażanie cyfrowych nowinek w sektorze oświaty.

Ochrona nieletnich to cel działań Marty Nawrockiej

Podczas wiosennego szczytu w USA polska przedstawicielka mówiła głównie o tym, jak zabezpieczyć dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci, a także jak wyrównać ich szanse w edukacji. Marta Nawrocka przekonywała, że kwestie bezpieczeństwa to filar racjonalnego wdrażania technologii.

Kwestie te żona polskiego przywódcy poruszała także później. Będąc na marginesie szczytu NATO w Turcji zapowiedziała, że Warszawa stanie się areną debaty na temat cyberbezpieczeństwa młodych ludzi.

Program prowadzony z ramienia Melanii Trump ma cztery główne filary. Są to: wykorzystanie SI (sztucznej inteligencji) w nauce, narzędzia cyfrowe dla oświaty, rozwój kompetencji informatycznych i właśnie bezpieczeństwo w sieci. Jak wynika z informacji Departamentu Stanu z września, w akcję zaangażowało się do tej pory aż 57 państw.

„Postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu”

Z kolei na sam koniec roku, w grudniu, ma zostać zorganizowane jeszcze jedno, odrębne spotkanie w Miami.

– Przywódcom tych wspaniałych państw dziękuję za podjęcie działań na rzecz aktywizacji swoich regionów. Możecie liczyć na moje pełne wsparcie – powiedziała. – Za wiele lat nasze dzieci mogą nie pamiętać spotkań, które odbyliśmy, ani przemówień, które wygłosiliśmy, ale będą żyły z konsekwencjami naszych dzisiejszych działań. Niech więc historia zapisze, że w chwili niezwykłych możliwości przywódcy z całego świata zjednoczyli się w ramach „Fostering the Future Together" i postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu – powiedziała Melania Trump.

Żona Donalda Trumpa podkreśliła na zakończenie nowojorskiego wystąpienia, że podjęte aktualnie ustalenia odcisną swoje piętno na następnych generacjach.

Poniżej galeria zdjęć: Mamy ze świata polityki i ich dzieci: Marta Nawrocka, Jolanta Kwaśniewska, Danuta Wałęsa i inne

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