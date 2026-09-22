Melania Trump doceniła Martę Nawrocką. Polska pierwsza dama otrzymała zadanie specjalne

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-09-22 21:24

Marta Nawrocka została wyróżniona przez pierwszą damę Stanów Zjednoczonych. Melania Trump powierzyła żonie polskiego prezydenta organizację zimowego szczytu, na którym poruszone zostaną kwestie edukacji, dzieci oraz nowoczesnych technologii. Ogłoszenie tej decyzji miało miejsce w Nowym Jorku.

Marta Nawrocka obok Melanii Trump. O współpracy obu pierwszych dam i zimowym szczycie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: AP Photo/Evan Vucci; Wojciech Olkusnik/ East News

Marta Nawrocka wyróżniona przez Melanię Trump. Ważne wydarzenie w Polsce

Żona polskiego prezydenta otrzymała nowe, prestiżowe zadanie na arenie międzynarodowej. Marta Nawrocka ponownie nawiązuje współpracę z Melanią Trump. W trakcie wtorkowego (22 września) wystąpienia amerykańska pierwsza dama zapowiedziała, że w Polsce odbędzie się spotkanie w ramach koalicji „Kształtujemy Razem Przyszłość” („Fostering the Future Together”).

Regionalny szczyt ma zostać zorganizowany w naszym kraju już w okresie zimowym, a za jego przygotowanie odpowiedzialna będzie osobiście polska pierwsza dama.

Melania Trump wdzięczna polskiej pierwszej damie

Amerykańska pierwsza dama zabrała głos na temat koalicji w kuluarach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ odbywającej się w Nowym Jorku. W swojej przemowie nawiązała do odbywającego się w marcu szczytu w Waszyngtonie, po którym uczestnicy inicjatywy zadeklarowali dalsze zaangażowanie.

– Gdy spotkaliśmy się w Białym Domu na inauguracyjnym spotkaniu inicjatywy Kształtujemy Razem Przyszłość, doświadczyliśmy czegoś bardzo niezwykłego. Nasi pierwsi małżonkowie byli zainspirowani, by działać i kilkoro z nich podjęło ważne zobowiązania – powiedziała Melania Trump.

Z ust Melanii Trump padły w tym kontekście specjalne podziękowania dla polskiej pierwszej damy, która ma podjąć się organizacji wspomnianego europejskiego zjazdu.

To kontynuacja wcześniejszych wspólnych działań. W marcu Marta Nawrocka poleciała do USA, by wziąć udział w inauguracji „Kształtujemy Razem Przyszłość”. Na szczyt przybyli wówczas delegaci z 45 krajów, a także przedstawiciele 28 firm z branży technologicznej. Polska delegacja przedstawiła na spotkaniu swoje pomysły na wdrażanie cyfrowych nowinek w sektorze oświaty.

Ochrona nieletnich to cel działań Marty Nawrockiej

Podczas wiosennego szczytu w USA polska przedstawicielka mówiła głównie o tym, jak zabezpieczyć dzieci przed zagrożeniami płynącymi z sieci, a także jak wyrównać ich szanse w edukacji. Marta Nawrocka przekonywała, że kwestie bezpieczeństwa to filar racjonalnego wdrażania technologii.

Kwestie te żona polskiego przywódcy poruszała także później. Będąc na marginesie szczytu NATO w Turcji zapowiedziała, że Warszawa stanie się areną debaty na temat cyberbezpieczeństwa młodych ludzi.

Program prowadzony z ramienia Melanii Trump ma cztery główne filary. Są to: wykorzystanie SI (sztucznej inteligencji) w nauce, narzędzia cyfrowe dla oświaty, rozwój kompetencji informatycznych i właśnie bezpieczeństwo w sieci. Jak wynika z informacji Departamentu Stanu z września, w akcję zaangażowało się do tej pory aż 57 państw.

„Postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu”

Z kolei na sam koniec roku, w grudniu, ma zostać zorganizowane jeszcze jedno, odrębne spotkanie w Miami.

– Przywódcom tych wspaniałych państw dziękuję za podjęcie działań na rzecz aktywizacji swoich regionów. Możecie liczyć na moje pełne wsparcie – powiedziała.

– Za wiele lat nasze dzieci mogą nie pamiętać spotkań, które odbyliśmy, ani przemówień, które wygłosiliśmy, ale będą żyły z konsekwencjami naszych dzisiejszych działań. Niech więc historia zapisze, że w chwili niezwykłych możliwości przywódcy z całego świata zjednoczyli się w ramach „Fostering the Future Together" i postanowili postawić dzieci na pierwszym miejscu – powiedziała Melania Trump.

Żona Donalda Trumpa podkreśliła na zakończenie nowojorskiego wystąpienia, że podjęte aktualnie ustalenia odcisną swoje piętno na następnych generacjach.

Poniżej galeria zdjęć: Mamy ze świata polityki i ich dzieci: Marta Nawrocka, Jolanta Kwaśniewska, Danuta Wałęsa i inne

Mamy ze świata polityki i ich dzieci
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