Natalia Bacławska zdradza kulisy pogrzebu Łukasza Litewki. Rodzina posła nie decydowała o wszystkim

• Ukochana nieżyjącego parlamentarzysty odsłania rąbek tajemnicy na temat państwowej uroczystości pogrzebowej, opisując proces podejmowania decyzji organizacyjnych.

• Z relacji Natalii Bacławskiej wynika, że Kancelaria Sejmu dyktowała warunki rozmieszczenia gości, a bliscy zmarłego musieli posługiwać się specjalnymi kartami wstępu.

• Przekonaj się, z jakimi surowymi wymogami protokołu musiała zmierzyć się pogrążona w żałobie rodzina w dniu ostatniego pożegnania.

Tragiczne odejście Łukasza Litewki wywołało ogromne poruszenie w całym kraju. Parlamentarzysta reprezentujący Lewicę od lat poświęcał się pracy społecznej, niosąc pomoc osobom w kryzysie bezdomności oraz skrzywdzonym zwierzętom. Jego życie przerwał dramatyczny wypadek z 23 kwietnia 2026 roku. Polityk odszedł w wieku zaledwie 36 lat.

Uroczystości żałobne zorganizowano pod koniec kwietnia na terenie Sosnowca. W ostatniej drodze towarzyszyli mu krewni, znajomi, przedstawiciele sceny politycznej oraz tłumy zwykłych obywateli. Kilka miesięcy po tych smutnych wydarzeniach, ukochana zmarłego posła opisała szczegóły, które pozostały niewidoczne dla postronnych obserwatorów. Wcześniej głos zabierał także Robert Biedroń, który przyznał publicznie, że środowisko polityczne wciąż nie może pogodzić się z tą ogromną stratą.

Natalia Bacławska o pogrzebie Łukasza Litewki

Ze względu na państwową rangę ceremonii, w jej planowanie mocno zaangażowana była Kancelaria Sejmu. W wywiadzie udzielonym Żurnaliscie, Natalia Bacławska zrelacjonowała, jak przebiegały negocjacje między urzędnikami a pogrążoną w żałobie rodziną.

Jak wynika ze słów partnerki zmarłego, krewni mogli zgłaszać własne propozycje dotyczące harmonogramu pożegnania. Nie wszystkie ostateczne decyzje należały jednak do najbliższych zmarłego parlamentarzysty.

Był posłem innym niż wszyscy. Życie Łukasza Litewki to gotowy scenariusz na film

- Pogrzeb państwowy wygląda to tak, że przyjeżdża pan z Sejmu z listą, co powinno być, czego nie powinno być, jak to ma wszystko wyglądać. No i my mówimy, co nam pasuje, co nie pasuje, tak powinno być, tak nie powinno być, więc każdy etap jest omawiany – powiedziała Natalia Bacławska w rozmowie z Żurnalistą.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Kto decydował o gościach w kościele?

Jednym z odgórnie narzuconych wymogów było odpowiednie usadzenie żałobników w świątyni. Lewą nawę przeznaczono dla członków rodziny i znajomych Łukasza Litewki, natomiast prawą zajęli reprezentanci władzy. Natalia Bacławska otwarcie przyznała, że bliscy zostali całkowicie pozbawieni możliwości decydowania o tym, komu ze świata polityki przypadną miejsca w zarezerwowanej strefie.

- Natomiast jeżeli chodzi o kwestie, pewnie pytasz o osoby, które były stricte w kościele, to tak. Po lewej stronie byli bliscy i rodzina, po prawej byli politycy. To, kto siedział po prawej stronie, nie mieliśmy w ogóle żadnego wpływu na to. To już była strona Sejmu – powiedziała partnerka Łukasza Litewki w rozmowie z Żurnalistą.

Wejściówki na pogrzeb posła Lewicy. Partnerka zniesmaczona procedurami

Kobieta ujawniła również bardzo kontrowersyjny aspekt obecności krewnych na mszy żałobnej. Z jej słów wynika, że rodzina musiała z wyprzedzeniem dostarczyć precyzyjny spis gości uprawnionych do wejścia. Na bazie tego zestawienia dystrybuowano specjalne przepustki. Natalia Bacławska nie kryła oburzenia, zaznaczając, że samo sformułowanie „wejściówki” budzi w niej głęboki niesmak.

- Jeżeli chodzi o kwestię bliskich, to jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, dostaje się tak zwane, przepraszam, ale mierzi mnie to słowo bardzo "wejściówki". My dajemy listę osób, które mają być w tym kościele, no i na podstawie tego są wyliczone "wejściówki" – wyjaśniła Natalia Bacławska w rozmowie z Żurnalistą.

Jej wyznanie dobitnie ilustruje, z jak ogromną biurokracją musieli zmierzyć się krewni w czasie najtrudniejszych, żałobnych dni.

Wypadek Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej. Szczegóły tragedii

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 23 kwietnia na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Polityk poruszał się jednośladem, kiedy nagle uderzyło w niego mitsubishi colt. Parlamentarzysta zmarł z powodu rozległych obrażeń ciała.

Prokuratura postawiła zarzuty 57-letniemu kierowcy osobówki. Badania toksykologiczne wykluczyły obecność alkoholu i środków odurzających w jego organizmie. Dodatkowo śledczy potwierdzili, że sprawca nie używał telefonu komórkowego tuż przed zderzeniem.

Jak wynika z komunikatów śledczych, sam Łukasz Litewka w momencie wypadku prowadził konwersację telefoniczną, jednak używał do tego bezprzewodowej słuchawki. Aparat znajdował się poza jego dłońmi, co oznacza, że zachował się zgodnie z prawem drogowym. Warto wspomnieć, że krótko po tragedii doszło do zawirowań w fundacji zmarłego, co skłoniło jego partnerkę do publicznych apeli o zachowanie spokoju.

Współpraca Łukasza Litewki i Dody w obronie zwierząt

Przed śmiercią parlamentarzysty media szeroko rozpisywały się o jego wspólnych działaniach ze znaną wokalistką, Dodą. Ich głównym celem była walka o godne warunki dla czworonogów przebywających w krajowych azylach.

Łukasz Litewka aktywnie wspierał interwencje artystki, zwłaszcza te dotyczące przytulisk w Pawłowie i Sobolewie. Duet wielokrotnie gościł w gmachu Sejmu podczas prac nad ustawami chroniącymi prawa braci mniejszych.

W lutym 2026 roku polityk oraz piosenkarka odbyli ważną rozmowę z prezydentem Karolem Nawrockim, dyskutując o systemowych zmianach na rzecz zwierząt.

Ich relacja wykraczała poza sztywne ramy urzędowe. Dosłownie na chwilę przed dramatycznym wypadkiem, artystka w trakcie charytatywnej relacji na żywo, z przymrużeniem oka zaproponowała posłowi randkę. Niestety, już następnego dnia media obiegła wstrząsająca informacja o jego przedwczesnej śmierci.

Działalność społeczna posła. #TeamLitewka i banery z psami

Popularność Łukasza Litewki nie była zasługą wyłącznie mandatu poselskiego. Od wielu lat udzielał się charytatywnie, organizując wsparcie finansowe dla najuboższych rodzin, chorych dzieci oraz ludzi wykluczonych społecznie.

Jego absolutnym priorytetem pozostawały jednak zwierzęta. Zainicjowany przez niego ruch #TeamLitewka zrzeszał w sieci setki tysięcy zaangażowanych internautów, którzy wspólnymi siłami zasilali schroniska i zachęcali do adopcji.

Podczas kampanii wyborczej polityk zrezygnował z klasycznych materiałów promujących jego twarz, oddając miejsce na plakatach bezdomnym psom szukającym domów. Po zakończeniu głosowania billboardy posłużyły jako ocieplenie bud w schroniskach.

Skala żałoby po jego odejściu udowodniła, że cieszył się szacunkiem daleko wykraczającym poza polityczne podziały. Ludzie w całym kraju z własnej inicjatywy uruchamiali zbiórki karmy, chcąc w ten sposób oddać hołd zmarłemu działaczowi.

Złota Odznaka Honorowa dla Łukasza Litewki po śmierci

Niedługo po tragicznym wypadku podjęto kroki mające na celu oficjalne uhonorowanie zasług zmarłego. Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego jednogłośnie przyznała politykowi Złotą Odznakę Honorową.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na jego niesłabnące zaangażowanie w sprawy społeczne oraz bezinteresowną pomoc słabszym. Inicjatywę poparli przedstawiciele wszystkich opcji politycznych. Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki, noszące znamiona pogrzebu państwowego, miało miejsce 29 kwietnia na cmentarzu przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu.

Dzisiejsze słowa Natalii Bacławskiej rzucają jednak zupełnie nowe światło na wydarzenia z tamtego okresu, ujawniając chłodne, proceduralne kulisy, z którymi musiała zmierzyć się pogrążona w smutku rodzina. Po uroczystościach w sieci opublikowano galerie zdjęć ukazujące grób zasypany ogromną ilością zniczy oraz kwiatów, do których dołączono wzruszające pożegnania, takie jak prośby o „uśmiech z nieba”.

Poniżej galeria zdjęć: Tak wygląda grób Łukasza Litewki po pogrzebie. Ocean zniczy i kwiatów. "Ślij mi czasem uśmiech z nieba"

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DR SUMIŃSKA: ŁUKASZ LITEWKA BYŁ SUPERMENEM