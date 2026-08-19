Gajadhur ostro ripostuje posłowi Treli. Padły mocne słowa o "wysłaniu w kosmos"

Były Główny Inspektor Transportu Drogowego i obecny doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Alvin Gajadhur, stanowczo zareagował na słowa Tomasza Treli, który postulował zwolnienie go w trybie natychmiastowym.

W swojej odpowiedzi Gajadhur stwierdził, że przedstawiciele Lewicy żyją w całkowitym oderwaniu od problemów zwykłych ludzi i ignorują kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

i ignorują kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Prześledźmy rozwój politycznej awantury wokół wykorzystania mobilnych stacji kontroli pojazdów oraz jej potencjalny wpływ na codzienne podróże Polaków.

Riposta Gajadhura po słowach Treli

Polityczny spór pomiędzy Tomaszem Trelą z Lewicy a doradcą prezydenckim Alvinem Gajadhurem wciąż przybiera na sile. Parlamentarzysta ostro skomentował internetowy wpis współpracownika Karola Nawrockiego, który dotyczył specjalistycznych urządzeń do przeprowadzania inspekcji technicznej autobusów i samochodów ciężarowych.

Goszcząc na antenie Radia Zet, Trela wysunął oskarżenia wobec Gajadhura o cyniczne wykorzystywanie tematyki tragicznych wypadków drogowych do celów ściśle politycznych. Z ust posła padły również bardzo dosadne sformułowania pod adresem byłego szefa GITD.

„12 osób zginęło, kilka osób walczy o swoje życie i tutaj próba zbicia kapitału politycznego najzwyczajniej w świecie nie przystoi. Gdyby Karol Nawrocki był takim pełnokrwistym prezydentem, to po takich słowach wyrzuciłby tego Gajadhura z Kancelarii Prezydenta na zbity pysk” – mówił wprost Tomasz Trela.

Doradca prezydenta uderza w Czarzastego i Tuska

Odpowiedź Alvina Gajadhura na zaczepkę parlamentarzysty Lewicy nadeszła dość szybko. W wywiadzie udzielonym dziennikowi „Super Express” doradca prezydenta Nawrockiego skierował swoje słowa nie tylko bezpośrednio do Treli, ale wymienił z nazwiska także premiera Donalda Tuska oraz wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

- Donaldzie Tusku, Włodzimierzu Czarzasty może wyślijcie w kosmos swojego suflera bo ewidentnie oderwał się od rzeczywistości. Pośle Trela proszę posłuchać, co Wasze służby mówią o intensywności przeprowadzanych kontroli. Sprzęt za grube miliony stoi i rdzewieje zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków. Jak zwykle gadacie nie robicie – powiedział w rozmowie z SE.

Tym samym Gajadhur wciąż broni swojej tezy o zaniedbaniach w użytkowaniu nowoczesnego sprzętu kontrolnego. Przekonuje, że urządzenia zakupione z budżetu państwa za ogromne sumy są marginalizowane w codziennej pracy służb, co w jego ocenie negatywnie odbija się na bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Awantura, która swój początek miała w przestrzeni internetowej oraz na falach eteru radiowego, przekształciła się w bezpośrednie starcie pomiędzy Trelą a Gajadhurem. Uczestnicy sporu nawzajem przypisują sobie cyniczną grę życiem i zdrowiem Polaków, a padające w mediach ostre riposty zwiastują, że temperatura tego konfliktu raczej szybko nie opadnie.

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