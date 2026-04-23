Początki kariery i wykształcenie posła Łukasza Litewki

Polityk Lewicy z Zagłębia Dąbrowskiego zdobył rozgłos za sprawą nieszablonowej walki o głosy wyborców oraz wielkiego serca dla najsłabszych.

W swojej codziennej pracy skupiał się głównie na ochronie czworonogów i bezpośrednim reagowaniu na problemy mieszkańców swojego regionu.

Przedstawiamy najważniejsze fakty z życia 36-letniego parlamentarzysty, którego tragiczne odejście wstrząsnęło całą Polską.

Przyszły parlamentarzysta przyszedł na świat 9 maja 1989 roku w Sosnowcu, z którym związał całe swoje życie. Edukację wyższą zakończył z tytułem socjologa, zdobywając dyplom na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w Zakładzie Oczyszczania Miasta Mysłowice, gdzie powierzono mu stanowisko specjalisty do spraw komunikacji. Swoją działalność publiczną od samego początku opierał na sprawach bliskich Zagłębiu Dąbrowskiemu, co pozwoliło mu nawiązać wyjątkowo silną relację z lokalną społecznością.

Zanim trafił na Wiejską, zdobywał szlify w strukturach samorządowych. Mandat radnego miejskiego w Sosnowcu wywalczył w 2014 roku, startując z list koalicji SLD Lewica Razem, a cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. Szybko zapracował na miano polityka czynu, który zamiast wdawać się w ideologiczne spory, wolał rozwiązywać codzienne problemy swoich wyborców.

Akcje charytatywne i ogromne sukcesy Łukasza Litewki w regionie

Zmarły działacz wyłamywał się ze standardowych ram uprawiania polityki, stawiając na wymierne efekty i natychmiastowe wsparcie. Zainicjował dziesiątki akcji o charakterze społecznym, dedykując swój czas głównie osobom zmagającym się z niepełnosprawnościami oraz bezdomnym czworonogom. Wśród jego osiągnięć znajduje się między innymi zorganizowanie wielkiej zbiórki przyborów edukacyjnych dla uczniów z Tanzanii.

W prowadzeniu działalności charytatywnej mistrzowsko posługiwał się internetem i platformami społecznościowymi. Najgłośniejszym echem odbiła się błyskawiczna zrzutka na terapię dla dziewczynki cierpiącej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), w której zgromadzono kilka milionów złotych zaledwie w kilkanaście dni. Z całych sił lobbował za powstawaniem nowych azyli dla bezdomnych zwierząt na terenie całego Śląska, a w 2023 roku powołał do życia autorską fundację #TeamLitewka i objął w niej funkcję prezesa.

Spotkanie w pałacu i śmiertelny wypadek Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

Na początku 2026 roku, tuż po tym jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinalizowało kontrole w przytuliskach dla zwierząt, poseł zainicjował spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. W towarzystwie piosenkarki Doroty „Dody” Rabczewskiej zaprezentował głowie państwa gotowe pomysły na poprawę losu polskich zwierząt, co ostatecznie skłoniło prezydenta do wydania oficjalnego apelu.

Kres jego aktywności nastąpił niespodziewanie 23 kwietnia 2026 roku na ulicach Dąbrowy Górniczej. 36-letni samorządowiec poruszał się jednośladem, gdy doszło do fatalnego w skutkach zdarzenia drogowego, w którym poniósł śmierć. Wiadomość o jego nagłym odejściu zszokowała zarówno klasę polityczną, jak i tysiące zwykłych obywateli, którzy żegnali go, przypominając jego ogromną empatię i chęć niesienia pomocy słabszym.

Szczegóły tragedii na ulicy Kazimierzowskiej. Rowerzysta zginął na miejscu

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartkowe popołudnie, tuż po godzinie 13:00, na dąbrowskiej ulicy Kazimierzowskiej. Jest to ważna trasa komunikacyjna, która łączy Dąbrowę Górniczą z rodzinnym miastem zmarłego polityka, Sosnowcem.

W trakcie przejażdżki rowerowej parlamentarzysta został niespodziewanie uderzony przez nadjeżdżające auto osobowe. Siła uderzenia była na tyle ogromna, że podjęta na miejscu natychmiastowa reanimacja nie przyniosła niestety oczekiwanego rezultatu. Poseł zmarł zanim zdążono go przetransportować do szpitala.

Kierowca zjechał na przeciwległy pas. Trwa dochodzenie prokuratury

Jak podają funkcjonariusze na podstawie pierwszych oględzin, osoba prowadząca auto osobowe niespodziewanie zjechała na lewy pas jezdni, z impetem wpadając prosto na jadącego rowerem polityka. Pracujący pod okiem prokuratury mundurowi weryfikują obecnie kilka wersji wydarzeń, w tym ewentualne zaśnięcie za kierownicą lub nagły atak choroby u sprawcy. Służby oficjalnie potwierdziły, że w chwili zderzenia kierujący samochodem był całkowicie trzeźwy.

Teren wypadku przez wiele godzin był rygorystycznie zabezpieczany przez ratowników oraz policyjnych techników. Ruch na zablokowanym odcinku został całkowicie wstrzymany, by śledczy mogli skrupulatnie utrwalić wszystkie ślady i odtworzyć przebieg tego dramatu. Przedstawiciele prokuratury wyraźnie zaznaczają, że postępowanie dopiero ruszyło, a wyciąganie ostatecznych wniosków jest w tej chwili przedwczesne.

Ekspertyzy kluczowe dla wyjaśnienia śmierci Łukasza Litewki

Prokuratorzy dokładają wszelkich starań, aby złożyć w całość wszystkie elementy tej układanki. Do akt sprawy trafiają właśnie relacje naocznych świadków, szczegółowe protokoły z oględzin policyjnych oraz skomplikowane analizy biegłych. Kompletne wyniki prowadzonego śledztwa pozwolą ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę stanowiło bezpośrednią przyczynę wypadku z udziałem 36-letniego posła.

Politycy Lewicy żegnają zmarłego. Robert Biedroń i Magdalena Biejat w szoku

Tragiczne doniesienia o wypadku posła odbiły się niezwykle szerokim echem we wszystkich opcjach politycznych oraz w całym społeczeństwie. W publikowanych masowo kondolencjach najczęściej przypominano jego bezgraniczne oddanie sprawom społecznym, ogromną wrażliwość oraz nietypowy, ale skuteczny sposób uprawiania polityki. Śmiertelne potrącenie w Dąbrowie Górniczej brutalnie zakończyło drogę człowieka, który zbudował swój wizerunek na szczerości i działaniu dla innych.

W pierwszych reakcjach po tragedii głos zabrała między innymi Magdalena Biejat, która wprost przyznała, że zupełnie nie potrafiła uwierzyć w te potworne informacje. Z kolei Robert Biedroń, komentując po raz pierwszy to druzgocące zdarzenie, podkreślił ze smutkiem, że całe środowisko partyjne nadal nie potrafi dojść do siebie po niespodziewanej stracie Łukasza Litewki.

Słowa Biedronia po śmierci Litewki chwytają za serce. „To spadło jak grom z jasnego nieba”

Magdalena Biejat po śmierci Litewki: "Nie mogłam w to uwierzyć"

Jak zapamiętamy posła z Sosnowca? Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki

Parlamentarzysta z ramienia Lewicy na zawsze zapisze się w pamięci jako rzutki samorządowiec i niezwykle oddany społecznik, dla którego priorytetem było realne działanie. Polacy zapamiętają go przede wszystkim jako altruistę ratującego porzucone zwierzęta i pomagającego ludziom, który skracał dystans i był blisko ludzkich spraw. Mimo pewnych niejasności prawnych z przeszłości, jego ogromny dorobek udowodnił, że politykę da się robić w inny sposób, stawiając na empatię oraz skupienie na faktycznych kłopotach zwykłego człowieka.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat