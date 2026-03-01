Polacy uwięzieni za granicą. Odwołane loty na Bliski Wschód, chaos na lotniskach

Resort dyplomacji potwierdza blokadę nieba nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem oraz ZEA. Niewykluczone są kolejne restrykcje obejmujące Jordanię, Arabię Saudyjską, Liban i Syrię.

Polskie Linie Lotnicze LOT zmuszone były zawrócić maszynę lecącą do Dubaju (rejs LO121) w związku z nagłym zamykaniem kolejnych sektorów przestrzeni powietrznej.

Pasażerowie donoszą o chaosie organizacyjnym w Szardży (ZEA), gdzie konieczna była ewakuacja z portu lotniczego.

Media raportują o dramacie podróżnych w Azji – Polacy utknęli w Bangkoku i Dosze po tym, jak ich loty przesiadkowe przez Bliski Wschód zostały anulowane.

Mechanizm „zamkniętego nieba” i blokada tranzytu

Problemem nie jest jedynie izolacja jednego państwa uwikłanego w konflikt, ale systemowe odcięcie kluczowych korytarzy powietrznych łączących Europę z Azją. Zarówno polskie MSZ, jak i światowe agencje informacyjne raportują o paraliżu na ogromną skalę. Lista państw z zamkniętym niebem obejmuje obecnie Iran, Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Syrię.

Sytuacja jest dynamiczna, a ryzyko rozszerzenia blokady dotyczy Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Libanu. W oficjalnym komunikacie resort spraw zagranicznych precyzuje skalę utrudnień:

„przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta, a możliwe są dalsze zamknięcia lub poważne utrudnienia m.in. nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią”

Gdzie utknęli Polacy? Mapa problemów

Analiza doniesień medialnych oraz komunikatów urzędowych wskazuje, że polscy obywatele zostali uwięzieni w newralgicznych punktach przesiadkowych. Problem dotyczy głównie wielkich hubów na Bliskim Wschodzie oraz portów wylotowych w Azji, skąd startują samoloty w kierunku Europy.

Dubaj: Polscy turyści koczują na terminalu

Lotnisko w Dubaju stało się symbolem obecnego kryzysu komunikacyjnego. Według informacji przekazywanych przez TVN24 oraz Dziennik Gazetę Prawną, operacje lotnicze zostały tam wstrzymane, skazując pasażerów na wielogodzinne oczekiwanie w niepewności. Media szeroko opisują przypadek czarteru z wietnamskiego Phu Quoc do Poznania. Maszyna po lądowaniu technicznym w Dubaju nie otrzymała zgody na dalszy lot, a wyprowadzeni z pokładu pasażerowie zmuszeni byli koczować na terenie portu.

Chaos w Szardży i innych portach Emiratów

Destabilizacja ruchu lotniczego dotknęła nie tylko główny port w Dubaju, ale także mniejsze lotniska. Portal Onet przytoczył historię polskiej rodziny uwięzionej w Szardży, która jest bazą dla tanich linii Air Arabia. Relacje mówią o kompletnym chaosie informacyjnym, który finalnie doprowadził do ewakuacji podróżnych do hoteli. Potwierdza to, że paraliż objął całą siatkę połączeń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Doha: Zablokowany węzeł przesiadkowy

Katar to kolejny kraj, który czasowo zamknął swoją przestrzeń powietrzną, co wywołało lawinę odwołanych rejsów, w tym linii Qatar Airways. Skutkiem jest gigantyczny zator na lotnisku w Dosze. Tysiące pasażerów, w tym Polacy, utknęło w połowie drogi, nie mając możliwości kontynuowania podróży z powodu braku dostępnych maszyn i korytarzy powietrznych.

LOT zawraca maszyny do Warszawy

Dramatyczna sytuacja dotyka pasażerów już na starcie. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, a za nią portal money.pl, samolot PLL LOT lecący do Dubaju musiał zawrócić do Warszawy, gdy znajdował się już w powietrzu. Narodowy przewoźnik zapowiedział wstrzymanie lotów do momentu ponownego otwarcia nieba. Anulowano również połączenia do Tel Awiwu, co sprawiło, że część podróżnych nie zdołała nawet wylecieć z Polski.

Komunikat MSZ z 1 marca 2026 roku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi ciągły monitoring sytuacji w regionie. W dniu 1 marca 2026 roku wydano następujące wytyczne:

Bezwzględne odradzanie podróży do Izraela, Palestyny, Libanu i Iranu.

Ostrzeżenie o skrajnej niestabilności regionu i możliwości nagłego wstrzymywania ruchu lotniczego.

Zalecenie opuszczenia zagrożonych terenów przez osoby tam przebywające.

Obywatele RP powinni śledzić bieżące komunikaty i bezwzględnie słuchać poleceń lokalnych służb. Rzecznik resortu przekazał, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.

Poradnik dla pasażera: Co robić w razie utknięcia?

Osoby dotknięte odwołaniem lotów powinny zachować zimną krew i podjąć konkretne działania:

Kontakt z linią lotniczą: To przewoźnik lub biuro podróży odpowiada za zmianę rezerwacji i ewentualne odszkodowania. Sprawdź, czy przysługuje Ci nocleg i posiłek.

To przewoźnik lub biuro podróży odpowiada za zmianę rezerwacji i ewentualne odszkodowania. Sprawdź, czy przysługuje Ci nocleg i posiłek. Monitoring informacji: Śledź profil „Polak za granicą” MSZ oraz strony internetowe lotnisk.

Śledź profil „Polak za granicą” MSZ oraz strony internetowe lotnisk. Posłuszeństwo wobec służb: Wykonuj polecenia ochrony lotniska i władz lokalnych. Samodzielne działanie może być ryzykowne.

Wykonuj polecenia ochrony lotniska i władz lokalnych. Samodzielne działanie może być ryzykowne. Zabezpieczenie zasobów: Pilnuj dokumentów i pieniędzy. Poinformuj rodzinę o swoim położeniu.

Portal WP opisał trudną sytuację turystów uwięzionych w Bangkoku i Dosze, którzy padli ofiarą eskalacji konfliktu. Również Dziennik Zachodni wskazywał stolicę Tajlandii jako pułapkę dla pasażerów pozbawionych możliwości przesiadki.

Dramatyczna relacja z Szardży

Osobiste doświadczenia pasażerów przybliżył Piotr Kwolek w rozmowie z Radiem ESKA. Polak wracający z Malezji do Warszawy utknął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z jego relacji wynika, że samolot został przekierowany, ponieważ, jak usłyszał, „lotnisko w Szardży nie funkcjonuje”. Pasażerowie zostali przetransportowani autokarami do hotelu zlokalizowanego w pobliżu granicy z Omanem.

„Mieliśmy mieć lądowanie w Szarży, natomiast w trakcie lotu kapitan powiedział, że lotnisko w Szarży nie funkcjonuje. I zostaliśmy przekierowani na jakieś lotnisko na pustyni, blisko granicy z Omanem” — powiedział Piotr Kwolek w rozmowie dla Radia ESKA.

29