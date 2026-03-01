Polacy uwięzieni za granicą. Odwołane loty na Bliski Wschód, chaos na lotniskach

Spis treści
- Mechanizm „zamkniętego nieba” i blokada tranzytu
- Gdzie utknęli Polacy? Mapa problemów
- Dubaj: Polscy turyści koczują na terminalu
- Chaos w Szardży i innych portach Emiratów
- Doha: Zablokowany węzeł przesiadkowy
- LOT zawraca maszyny do Warszawy
- Komunikat MSZ z 1 marca 2026 roku
- Poradnik dla pasażera: Co robić w razie utknięcia?
- Dramatyczna relacja z Szardży
- Resort dyplomacji potwierdza blokadę nieba nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem oraz ZEA. Niewykluczone są kolejne restrykcje obejmujące Jordanię, Arabię Saudyjską, Liban i Syrię.
- Polskie Linie Lotnicze LOT zmuszone były zawrócić maszynę lecącą do Dubaju (rejs LO121) w związku z nagłym zamykaniem kolejnych sektorów przestrzeni powietrznej.
- Pasażerowie donoszą o chaosie organizacyjnym w Szardży (ZEA), gdzie konieczna była ewakuacja z portu lotniczego.
- Media raportują o dramacie podróżnych w Azji – Polacy utknęli w Bangkoku i Dosze po tym, jak ich loty przesiadkowe przez Bliski Wschód zostały anulowane.
Mechanizm „zamkniętego nieba” i blokada tranzytu
Problemem nie jest jedynie izolacja jednego państwa uwikłanego w konflikt, ale systemowe odcięcie kluczowych korytarzy powietrznych łączących Europę z Azją. Zarówno polskie MSZ, jak i światowe agencje informacyjne raportują o paraliżu na ogromną skalę. Lista państw z zamkniętym niebem obejmuje obecnie Iran, Irak, Izrael, Katar, Kuwejt, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Syrię.
Sytuacja jest dynamiczna, a ryzyko rozszerzenia blokady dotyczy Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Libanu. W oficjalnym komunikacie resort spraw zagranicznych precyzuje skalę utrudnień:
„przestrzeń powietrzna dla ruchu cywilnego nad Iranem, Irakiem, Izraelem, Katarem, Kuwejtem, Bahrajnem i ZEA jest zamknięta, a możliwe są dalsze zamknięcia lub poważne utrudnienia m.in. nad Jordanią, Arabią Saudyjską, Libanem i Syrią”
Gdzie utknęli Polacy? Mapa problemów
Analiza doniesień medialnych oraz komunikatów urzędowych wskazuje, że polscy obywatele zostali uwięzieni w newralgicznych punktach przesiadkowych. Problem dotyczy głównie wielkich hubów na Bliskim Wschodzie oraz portów wylotowych w Azji, skąd startują samoloty w kierunku Europy.
Dubaj: Polscy turyści koczują na terminalu
Lotnisko w Dubaju stało się symbolem obecnego kryzysu komunikacyjnego. Według informacji przekazywanych przez TVN24 oraz Dziennik Gazetę Prawną, operacje lotnicze zostały tam wstrzymane, skazując pasażerów na wielogodzinne oczekiwanie w niepewności. Media szeroko opisują przypadek czarteru z wietnamskiego Phu Quoc do Poznania. Maszyna po lądowaniu technicznym w Dubaju nie otrzymała zgody na dalszy lot, a wyprowadzeni z pokładu pasażerowie zmuszeni byli koczować na terenie portu.
Chaos w Szardży i innych portach Emiratów
Destabilizacja ruchu lotniczego dotknęła nie tylko główny port w Dubaju, ale także mniejsze lotniska. Portal Onet przytoczył historię polskiej rodziny uwięzionej w Szardży, która jest bazą dla tanich linii Air Arabia. Relacje mówią o kompletnym chaosie informacyjnym, który finalnie doprowadził do ewakuacji podróżnych do hoteli. Potwierdza to, że paraliż objął całą siatkę połączeń w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Doha: Zablokowany węzeł przesiadkowy
Katar to kolejny kraj, który czasowo zamknął swoją przestrzeń powietrzną, co wywołało lawinę odwołanych rejsów, w tym linii Qatar Airways. Skutkiem jest gigantyczny zator na lotnisku w Dosze. Tysiące pasażerów, w tym Polacy, utknęło w połowie drogi, nie mając możliwości kontynuowania podróży z powodu braku dostępnych maszyn i korytarzy powietrznych.
LOT zawraca maszyny do Warszawy
Dramatyczna sytuacja dotyka pasażerów już na starcie. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, a za nią portal money.pl, samolot PLL LOT lecący do Dubaju musiał zawrócić do Warszawy, gdy znajdował się już w powietrzu. Narodowy przewoźnik zapowiedział wstrzymanie lotów do momentu ponownego otwarcia nieba. Anulowano również połączenia do Tel Awiwu, co sprawiło, że część podróżnych nie zdołała nawet wylecieć z Polski.
Komunikat MSZ z 1 marca 2026 roku
Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi ciągły monitoring sytuacji w regionie. W dniu 1 marca 2026 roku wydano następujące wytyczne:
- Bezwzględne odradzanie podróży do Izraela, Palestyny, Libanu i Iranu.
- Ostrzeżenie o skrajnej niestabilności regionu i możliwości nagłego wstrzymywania ruchu lotniczego.
- Zalecenie opuszczenia zagrożonych terenów przez osoby tam przebywające.
Obywatele RP powinni śledzić bieżące komunikaty i bezwzględnie słuchać poleceń lokalnych służb. Rzecznik resortu przekazał, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych Polakach.
Poradnik dla pasażera: Co robić w razie utknięcia?
Osoby dotknięte odwołaniem lotów powinny zachować zimną krew i podjąć konkretne działania:
- Kontakt z linią lotniczą: To przewoźnik lub biuro podróży odpowiada za zmianę rezerwacji i ewentualne odszkodowania. Sprawdź, czy przysługuje Ci nocleg i posiłek.
- Monitoring informacji: Śledź profil „Polak za granicą” MSZ oraz strony internetowe lotnisk.
- Posłuszeństwo wobec służb: Wykonuj polecenia ochrony lotniska i władz lokalnych. Samodzielne działanie może być ryzykowne.
- Zabezpieczenie zasobów: Pilnuj dokumentów i pieniędzy. Poinformuj rodzinę o swoim położeniu.
Portal WP opisał trudną sytuację turystów uwięzionych w Bangkoku i Dosze, którzy padli ofiarą eskalacji konfliktu. Również Dziennik Zachodni wskazywał stolicę Tajlandii jako pułapkę dla pasażerów pozbawionych możliwości przesiadki.
Dramatyczna relacja z Szardży
Osobiste doświadczenia pasażerów przybliżył Piotr Kwolek w rozmowie z Radiem ESKA. Polak wracający z Malezji do Warszawy utknął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z jego relacji wynika, że samolot został przekierowany, ponieważ, jak usłyszał, „lotnisko w Szardży nie funkcjonuje”. Pasażerowie zostali przetransportowani autokarami do hotelu zlokalizowanego w pobliżu granicy z Omanem.
„Mieliśmy mieć lądowanie w Szarży, natomiast w trakcie lotu kapitan powiedział, że lotnisko w Szarży nie funkcjonuje. I zostaliśmy przekierowani na jakieś lotnisko na pustyni, blisko granicy z Omanem” — powiedział Piotr Kwolek w rozmowie dla Radia ESKA.