Szef MON pilnie leci do USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawia z Trumpem o Iranie

Według ustaleń dziennikarzy Radia ESKA oraz „Super Expressu”, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozpoczyna ważną wizytę w Stanach Zjednoczonych w niedzielę 1 marca po południu. Głównym punktem harmonogramu jest spotkanie z Donaldem Trumpem, które ma na celu zacieśnienie sojuszu militarnego między Warszawą a Waszyngtonem. Resort obrony podkreśla, że rozmowy będą dotyczyć bieżących napięć geopolitycznych. Priorytetem staje się kwestia Iranu oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonują polscy żołnierze, m.in. w ramach misji w Iraku. W obliczu niepewnej sytuacji międzynarodowej Polska zabiega o twarde gwarancje bezpieczeństwa, traktując relacje z USA jako fundament swojej strategii obronnej. Minister weźmie również udział w uroczystości nadania Medalu Honoru dla sierżanta Michaela Ollisa.

Bohaterski czyn Michaela Ollisa w Afganistanie

Sierżant sztabowy Michael Ollis wykazał się najwyższym poświęceniem w 2013 roku podczas misji w Afganistanie. Amerykanin zginął, osłaniając własnym ciałem polskiego oficera, porucznika Karola Cierpicę. Za ten czyn został już pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari przez stronę polską oraz drugim najważniejszym odznaczeniem w USA, czyli Distinguished Service Cross. Teraz jego bohaterstwo zostanie docenione najwyższym amerykańskim odznaczeniem wojskowym, czyli Medalem Honoru. To wyróżnienie trafia wyłącznie do żołnierzy, którzy w obliczu zagrożenia życia wykazali się odwagą wykraczającą poza standardowe obowiązki służbowe.