Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Co się zmieniło?

Prezydent Karol Nawrocki w swoim inauguracyjnym orędziu zaznaczył chęć bycia głosem obywateli oczekujących niezależnego i liczącego się w Unii Europejskiej państwa, zaznaczając, że Polska ma pozostawać w UE, lecz nie być jej synonimem. Kolejnym aspektem były kwestie obronności i dyplomacji, na co dowodem były istotne rozmowy zagraniczne jeszcze w okresie przed objęciem urzędu. Na polu krajowym zapowiedział, że Pałac Prezydencki nie będzie „redutą kontestacji działań rządu”, a stanowić ma przestrzeń do wspólnego poszukiwania koncepcji w obszarze bezpieczeństwa.

Ceremonia inauguracyjna rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 w sali plenarnej Sejmu, gdzie zwołano Zgromadzenie Narodowe. Tam Karol Nawrocki wygłosił przysięgę prezydencką, wypowiadając na koniec formułę: „Tak mi dopomóż Bóg”. W swoim pierwszym przemówieniu zaznaczył, że zamierza być głosem obywateli, dla których ważna jest suwerenna i znacząca Polska w strukturach unijnych.

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- Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale która nie jest Unią Europejską. Jest Polską i pozostanie Polską -

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Bezpieczeństwo filarem kadencji prezydenta Nawrockiego

Po sejmowych uroczystościach i złożeniu wieńców przy tablicach upamiętniających między innymi prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także ofiary II wojny światowej oraz katastrofy pod Smoleńskiem, zorganizowano nabożeństwo w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Finałem była inwestytura na Zamku Królewskim, podczas której prezydent stanął na czele Kapituły Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Zwieńczeniem dnia było objęcie zwierzchnictwa nad wojskiem na Placu Józefa Piłsudskiego.

Jednym z najistotniejszych punktów pierwszego roku sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego były zagadnienia dotyczące wojska i polityki zagranicznej. Jeszcze jako prezydent-elekt odbywał on ważne spotkania z zagranicznymi oficjelami, w tym z nowym Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte w kwaterze głównej Sojuszu, z którym poruszał tematy ochrony wschodniej granicy paktu oraz polityki migracyjnej.

Na arenie krajowej zadeklarował z kolei, że zarówno Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak i sama kancelaria prezydencka nie staną się miejscem stałego blokowania poczynań Rady Ministrów, lecz przestrzenią służącą wspólnemu budowaniu strategii w dziedzinie bezpieczeństwa ojczyzny.

Tak rok prezydentury zmienił Karola Nawrockiego

W ciągu minionego roku Karol Nawrocki odbył liczne spotkania z czołowymi politykami globalnymi, między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Regularnie brał udział w państwowych uroczystościach i decydował o losach wielu projektów ustaw. Mimo pełnienia tak zaszczytnej funkcji wydaje się, że nie zmienił swojego usposobienia z czasów wyścigu o fotel prezydencki. Wciąż chętnie się uśmiecha, kładzie nacisk na kwestie historyczne i aktywnie uprawia sport. Regularnie można go dostrzec na stadionach piłkarskich lub podczas treningów.