Nawrocki może odetchnąć z ulgą. Ponad połowa Polaków chwali jego pierwszy rok na stanowisku

Jak Polacy ocenili pierwszy rok Nawrockiego w fotelu prezydenta?

Rok temu Karol Nawrocki oficjalnie objął stanowisko prezydenta, składając przysięgę. Z tej okazji Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, co obywatele sądzą o jego działaniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy spędzonych w Pałacu Prezydenckim. Z badania zrealizowanego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie portalu dowiadujemy się, że łącznie 56 procent respondentów ma dobre zdanie o tej prezydenturze. W tej grupie 33 procent ankietowanych przyznało notę „zdecydowanie pozytywną”, natomiast 23 procent badanych uważa, że polityk wypadł „raczej pozytywnie”.

Ponad 40 procent badanych uderza w prezydenta

Osoby niezadowolone z dotychczasowych rządów głowy państwa to z kolei 40,5 procent pytanych. Spośród nich prawie 30 procent uznało, że prezydentura jest „zdecydowanie negatywna”, a niespełna 11 procent oceniło ją „raczej negatywnie”. Margines badanych przez portal WP, wynoszący zaledwie 3,5 procent, zadeklarował brak jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Wyborcy partii rządzącej bezlitośni dla prezydenta Nawrockiego

Głębsza analiza zebranych danych pozwala dostrzec niezwykle silną polaryzację na scenie politycznej. Aż 89 procent osób deklarujących poparcie dla obecnego rządu nie akceptuje poczynań Karola Nawrockiego. W tej konkretnej grupie 77 procent respondentów postawiło ocenę zdecydowanie negatywną, a 12 procent – raczej negatywną. Zaledwie 7 procent sympatyków władzy spojrzało na prezydenta raczej przychylnym okiem, a żaden z pytanych nie odważył się na całkowicie pozytywną opinię. Pozostałe 4 procent wstrzymało się od głosu.

Zwolennicy ugrupowań opozycyjnych murem za Karolem Nawrockim

Na przeciwległym biegunie znaleźli się fani partii pozostających w opozycji, którzy wręcz rozpływają się nad poczynaniami Karola Nawrockiego. Aż 94 procent z nich wystawiło prezydentowi laurkę. W tym gronie 66 procent ankietowanych było zachwyconych, a 28 procent odczuwało umiarkowaną satysfakcję z jego prezydentury. Oceny negatywne stanowiły tu marginalne 5 procent. Prawdziwym fenomenem okazało się poparcie u elektoratu Konfederacji, gdzie niemal wszyscy – dokładnie 97 procent – świetnie oceniają jego rok działalności w pałacu.

Niezdecydowani również głosują na plus

Jeśli chodzi o respondentów, którzy nie identyfikują się z żadną z głównych sił politycznych, aż 58 procent z nich pochwala działania Nawrockiego. Sceptyków w tym środowisku jest 36 procent, a 6 procent powstrzymało się od wydania werdyktu. Najnowsze badanie dla Wirtualnej Polski przygotowała pracownia United Surveys by IBRiS w dniach od 24 do 25 lipca 2026 roku. Ankietę przeprowadzono w sposób hybrydowy (CAWI oraz CATI), a wzięło w niej udział 1000 pełnoletnich mieszkańców naszego kraju.

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