Sposób na upały bez klimatyzacji. Połóż na parapecie, gdy żar leje się z nieba

W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, mieszkania bardzo się nagrzewają.

Istnieje jednak prosty sposób, aby nieco ochłodzić nasze wnętrza.

Sprawdź, co zrobić, aby w mieszkaniu było nieco chłodniej.

Fale gorąca, które coraz częściej docierają do naszego kraju sprawiają, że trudno normalnie funkcjonować. W ciągu dnia szukamy cienia, pijemy więcej wody i staramy się ograniczać wysiłek. Niestety, nawet po powrocie do domu nie zawsze można liczyć na ulgę. Nagrzane ściany i okna oddają ciepło jeszcze długo po zachodzie słońca, przez co w pomieszczeniach utrzymuje się wysoka temperatura. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka domowych sposobów na choćby niewielkie ochłodzenie.

Upały w Polsce. Jak Polacy sobie z nimi radzą?

Połóż to na parapecie. Tak ulżysz sobie w upały

Jednym z najczęściej polecanych domowych trików na radzenie sobie z upałem w nagrzanym mieszkaniu jest położenie dobrze zmoczonego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Gdy przez okno wpada powietrze, wilgoć stopniowo odparowuje, co może sprawiać, że napływający do wnętrza strumień powietrza wydaje się przyjemniejszy i chłodniejszy. Efekt nie zastąpi klimatyzacji, ale wiele osób zauważa, że w ten sposób łatwiej przetrwać największy skwar. Najlepiej wykorzystać grubszy bawełniany ręcznik i od czasu do czasu ponownie go zwilżyć. Warto jednak pamiętać, aby nie doprowadzać do nadmiernego zawilgocenia pomieszczenia, szczególnie jeśli problemem jest słaba wentylacja.

Jak radzić sobie z upałami? Te praktyczne wskazówki pomogą ci przetrwać gorące dni

Podczas upałów dobrze jest również zasłaniać okna od strony nasłonecznionej. Rolety, zasłony czy nawet zewnętrzne żaluzje skutecznie ograniczają ilość promieni słonecznych wpadających do mieszkania. Dobrym rozwiązaniem jest także wietrzenie pomieszczeń późnym wieczorem i wczesnym rankiem, gdy temperatura na zewnątrz jest wyraźnie niższa. Nie bez znaczenia pozostaje również korzystanie z urządzeń elektrycznych. Piekarnik, suszarka do ubrań czy intensywnie pracujący komputer dodatkowo podnoszą temperaturę w domu. Jeśli tylko można, warto ograniczyć ich używanie w najgorętszych godzinach dnia.

Choć klimatyzacja jest najskuteczniejszym sposobem na ochłodzenie mieszkania, nie każdy ma możliwość jej zamontowania. Na szczęście istnieją proste domowe metody, które mogą przynieść odrobinę ulgi podczas największych upałów. Mokry ręcznik położony na parapecie, zasłonięte okna oraz odpowiednie wietrzenie sprawią, że łatwiej będzie nam przetrwać upalne dni.

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